2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Maia Sandu moldovai elnök leadja szavazatát egy chisinaui szavazóhelyiségben 2025. szeptember 28-án, a moldovai parlamenti választások napján.
Nyitókép: Dumitru Doru

A moldovai választásokon a nyugatbarát erők állnak az élen

Infostart

Maia Sandu elnök pártja, a Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) jelentős előnnyel vezet az oroszbarát blokk előtt az éjféli adatok szerint.

A feldolgozottság 87 százalékos állása szerint (ami 1,6 millió szavazatot jelent) az eredmények az alábbiak:

  • Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS): 47 százalék
  • Oroszbarát Választási Blokk: 26,3 százalék

A részvételi arány meghaladta az 52 százalékot, ami magasabb az elmúlt években tapasztaltnál - írja a telex.hu a BBC alapján.

Elemzői vélemények szerint a külföldön élő moldovai diaszpóra szavazatai, melyek késve érkeznek be, várhatóan tovább erősítik a Nyugat-barát párt pozícióját.

Amennyiben a PAS megőrzi előnyét, és két mandátummal kevesebb jut a pártnak a korábbiakhoz képest, koalíciós partnerekre lehet szüksége a kormányalakításhoz, amelyre az Alternatíva blokk vagy a Mi Pártunk jöhet szóba.

