2025. szeptember 27. szombat Adalbert
Karácsony Gergely Beregszászon
Nyitókép: Facebook / Karácsony Gergely

Karácsony Gergely: a kárpátaljai magyarok és Ukrajna továbbra is számíthat Budapestre

Infostart / MTI

A főpolgármester Facebook-oldalán fejezte ki szolidaritását a háborúban álló országgal és az ott élő magyarsággal, miután pénteken részt vett Budapest testvérvárosában, az Őszi Beregszász elnevezésű rendezvény megnyitóján.

Az idén 962 éves Beregszász - a nehéz idők és egy hosszú szünet után - szeptember 25. és 27. között Őszi Beregszász - összefogás, hit, hagyomány és remény elnevezésű rendezvényére meghívták Beregszász testvérvárosait.

A főpolgármester erről szóló írását közösségi oldalán tette közzé. Bejegyzésében kiemelte: a háború kitörése óta harmadik alkalommal érkezett Beregszászra, Budapest testvérvárosába, Babják Zoltán polgármester meghívására.

"Utazásom egyik fő célja volt, hogy átadjam a budapestiek szeretetét és nagyrabecsülését a kárpátaljai magyaroknak és Ukrajna minden polgárának" - írta.

Felidézte: Budapest és Beregszász között 2017-ben írták alá a testvérvárosi megállapodást. "Az orosz agresszió kezdetétől nincs olyan nap, amikor ne gondolnánk aggodalommal kárpátaljai testvéreinkre. De nemcsak aggódunk, de ahogy tudunk segítünk is: a mostani látogatás során 5 millió forint értékben hoztunk adományokat, többek között a közvilágításban használható LED-eket, amikre az áramellátási problémák miatt különösen nagy szüksége van a városnak" - írta a bejegyzésben.

Karácsony Gergely kiemelte: Budapesten, a Városházán a magyar és a budapesti zászló mellett három zászló lobog az év minden napján, és ezekben nem csak az a közös, hogy kék és sárga színűek. "Az EU zászlaja, mert mélyen hiszünk az európai egységben, a székely zászló, mert Budapest a nemzet fővárosaként felelősséget érez minden Kárpát-medencei magyar közösségért, és az ukrán lobogó, mert Ukrajna nemcsak a maga függetlenségéért küzd, hanem azért is, hogy Európában a nemzetek önrendelkezése, a humanizmus, és ne a pőre erőszak legyen a rendező elv" - írta a főpolgármester.

A beregszászi ünnepségen elhangzott beszédében kiemelte: Magyarország, Ukrajna és az ukrajnai magyar kisebbség számára is egyaránt fontos, hogy Ukrajna egyszer az Európai Unió tagja lehessen. "Nincs olyan nap, amikor ne gondolnánk ukrajnai barátainkra és ne gondolnánk arra, hogy várjuk, hogy az igazságos béke bekövetkezhessen. Beregszász továbbra is mindenben számíthat Budapestre, és ez a testvéri kapcsolat a béke után ugyanígy megmarad és kiteljesedik" - fogalmazott Karácsony Gergely.

