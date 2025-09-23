Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését sem támogatják

Az Európai Parlament szakbizottságának titkos szavazásán az EP-képviselők közül 13 az olasz antifa-aktivista mentelmi jogának felfüggesztése ellen, 12-en a mentelmi jog felfüggesztése mellett szavaztak.

Ilaria Salis mentelmi joga felfüggesztésének ügye most a 720 tagú uniós parlament elé kerül. Szavazásra várhatóan az EP októberi első plenáris ülésen kerül sor.

Salist a tavalyi EP-választásokon választották meg az Európai Baloldal európai parlamenti képviselőjének.

A Budapesten elfogott antifa aktivista, Ilaria Salis ellen bűnszervezetben elkövetett három rendbeli, két esetben társtettesként, egy esetben bűnsegédként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emeltek vádat Magyarországon.

Ezen az ülésen szavaztak Magyar Péter, a Tisza párt elnöke és Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselőjének uniós parlamenti mentelmi jogáról – egyikük mentelmi jogának felfüggesztését sem támogatta a bizottság. Orbán Viktor a Facebookon szégyennek nevezte a döntéseket.