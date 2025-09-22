ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.05
usd:
332.44
bux:
0
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Lorena Sopena/NurPhoto via Getty Images

Katasztrófa Spanyolországban, autókat sodort el a víz, a barcelonai reptéren is gondok vannak

Infostart / MTI

Katalóniában, Spanyolország északkeleti részén legalább egy halottja van a területet sújtott heves esőzéseknek, amelyek miatt zavar keletkezett a közúti és légi közlekedésben.

Rengeteg kárt okoztak a heves esőzések, amelyek halálos áldozatot is követeltek Spanyolország északi részén. Akadozik a közúti, vasúti és légi közlekedés is.

A tűzoltók arról számoltak be, hogy egy holttestet találtak egy folyóban Sant Pere de Riudebitlles település közelében, Barcelonától nem messze, miközben két embert kerestek, akiknek autóját elsodorta a víz.

„A hatóságok vizsgálják, hogy az illető az egyik keresett személy-e, vagy egy másik baleset áldozata” – közölték az X közösségi oldalon.

A tűzoltóknak 27 embert is ki kellett menteniük, akik a híres Montserrat kolostor felvonójában rekedtek, Barcelona északnyugati részén, egy földcsuszamlás után, a regionális polgári védelem szerint.

A rendkívüli mennyiségű csapadék miatt több tucat járatot késleltettek vagy töröltek az ország második legnagyobb repülőtérén, Barcelonában az oda tartó, illetve az onnan induló járatok közül.

A helyi vasúti forgalom egyes vonalakon ideiglenesen szünetelt a földcsuszamlások és a kidőlt fák miatt.

Kezdőlap    Külföld    Katasztrófa Spanyolországban, autókat sodort el a víz, a barcelonai reptéren is gondok vannak

spanyolország

katalónia

vihar

esőzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump Charlie Kirk búcsúztatásán: „megölték, mert elmondta az igazságot”

Donald Trump Charlie Kirk búcsúztatásán: „megölték, mert elmondta az igazságot”

Charlie Kirk neve örökké élni fog a legnagyobb amerikai patrióták krónikáiban – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az amerikai konzervatív aktivista vasárnap tartott gyászszertartásán a glendale-i State Farm stadionban, sok tízezer ember előtt. Beszédet mondott a kormány több tagja, az özvegy, Erika Kirk és ifjabb Donald Trump is. Az amerikai elnök a legmagasabb polgári kitüntetést adományozta Charlie Kirknek, akit szűk családi körben temetnek majd el.
 

Erika Kirk, az özvegy megrázó beszéde Charlie Kirk búcsúztatásán: „láttam utána a testét”

Váratlan dolog történt Donald Trump és Elon Musk között Charlie Kirk búcsúztatásán – videó

FBI-igazgató Charlie Kirk haláláról: több elmélet is van, helyszíni kézjelzéseket is vizsgálnak

Hatalmas a tömeg a lelőtt konzervatív aktivista temetésén

Budapesten is égtek a mécsesek Charlie Kirkért

Baloldali gyűlölethullámról beszél a Kirk-gyilkosság kapcsán az olasz kormányfő

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Vasárnap a Baltikum fölött járőröző német és svéd vadászgépek fogtak orosz gépeket, ezúttal nemzetközi légtérben. Észtország kérésére hétfőn, magyar idő szerint délután négykor az ENSZ Biztonsági Tanácsa, kedden pedig a NATO ül össze megvitatni a légtérsértéseket. Ukrajnában az orosz csapatok lassan, de biztosan haladnak előre Donyeck megyében, a drónok pedig Zaporizzsját támadták az éjszaka folyamán. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 22.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 22.)

A Pénzcentrum 2025. szeptember 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hails Charlie Kirk as 'American hero' as thousands fill memorial service

Trump hails Charlie Kirk as 'American hero' as thousands fill memorial service

Kirk's widow, Erika, also delivers a tearful speech, saying she forgives her husband's alleged killer.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 07:24
Váratlan dolog történt Donald Trump és Elon Musk között Charlie Kirk búcsúztatásán – videó
2025. szeptember 22. 07:00
FBI-igazgató Charlie Kirk haláláról: több elmélet is van, helyszíni kézjelzéseket is vizsgálnak
×
×
×
×