Donald Trump Charlie Kirk búcsúztatásán: „megölték, mert elmondta az igazságot”

„Amerika egy gyászoló, sokkos állapotban lévő nemzet, kevesebb mint két héttel ezelőtt megfosztották korunk egyik legragyogóbb fényétől, nemzedéke óriásától, de mindenekelőtt egy odaadó férjtől, apától, fiútól, elkötelezett kereszténytől. Charles James Kirköt galádul meggyilkolta egy radikalizálódott hidegvérű szörnyeteg, amiért a szívéből jövő igazságot szólta” – fogalmazott Trump, közel százezresre becsült tömeg előtt felszólalva.

„Erőszakosan megölték, mert az igazságért és szabadságért szólalt fel, Istenért, hazáért és a józan észért. Merényletet követtek el ellene, mert bátran és merészen élt és ragyogóan, megalkuvás nélkül érvelt. Azt tette, ami helyes volt nemzetünk számára” – mondta Trump.

Úgy fogalmazott, hogy azon a borzalmas napon, szeptember 10-én az amerikai szabadság legnagyobb igehirdetője halhatatlanná lett. Mint mondta, Kirk fordulópontot szeretett volna elérni az Egyesült Államokban, és ennek érdekében egész munkásságát főleg a fiatalok meggyőzésének szentelte.

Méltatta roppant munkabírását is, hangsúlyozva, hogy évente mintegy 200 beszélgetést tartott főleg egyetemeken.

Kiemelte azt is, hogy Charlie Kirk életében a kereszténység volt a legfontosabb, és méltatta egész munkásságában tanúsított alázatáért. Kirk szellemiségéből szintén hangsúlyozta a család szerepének fontosságát.

Charlie Kirk nagyon szerette Amerikát, és Amerika szerette őt, ezt mutatja a gyászszertartásán jelen lévő százezres tömeg is - hangoztatta Trump, bejelentve, hogy

az ország legmagasabb polgári kitüntetését adományozza Kirknek.

Trump azt mondta, hogy Kirk munkásságának köszönhetően az ország jobb és erősebb lett.

Kiemelte azt is, hogy Kirk halála milliókat mozgatott meg világszerte, Európában is számos országban tömegek emlékeztek meg róla, tiltakozva kegyetlen meggyilkolása ellen. Kijelentette, hogy a Kirk elleni merénylet az egész nemzet ellen irányult, és reményét fejezte ki, hogy a tettes elnyeri méltó büntetését.

Donald Trump azt mondta, hogy politikai követői Charlie Kirk hitét és bátorságát megőrizve, megerősödve mennek tovább a megkezdett úton.

A 31 éves Charlie Kirköt, a Turning Point USA konzervatív csoport alapítóját a Utah Valley Egyetemen egy fiatalok számára tartott vitafórumon gyilkolták meg szeptember 10-én.

Trump a szertartáson személyesen nyilvánított részvétet Kirk özvegyének és utódjának a Turning Point élén.

J.D.Vance: a házasság és a család a legmagasztoabb célok

A meggyilkolt Charlie Kirk elhozta azt az igazságot, hogy a házasság és család a legmagasztosabb célok – jelentette ki J.D. Vance amerikai alelnök az amerikai konzervatív aktivista vasárnap tartott gyászszertartásán.

J.D. Vance úgy fogalmazott, hogy „a gonosz gyilkos, aki elvette tőlünk Charlie-t, egy temetésre számított tőlünk, ehelyett, barátaim, Charlie Kirköt és Jézus Krisztus urunkat ünnepeljük”. Az amerikai alelnök felidézte, hogy Charlei Kirk egy mozgalmat épített fel, amellyel „átalakította korunk konzervativizmusának arculatát és ezzel megváltoztatta az amerikai történelem menetét”. Mint mondta, a felnövekvő nemzedékeknek Amerika-szerte Charlie a kedvességet, bátorságot és a nyílt vita iránti elkötelezettséget képviselte. Hangsúlyozta, hogy Kirk nagyszerű vitázó volt, „amiért szerettük őt, de Charlie nem azért szeretett vitázni, mert kiváló volt abban, hanem mert ez volt az eszköze annak, hogy az igazság fényét elhozhassa sötét helyekre”.

„Charlie-ért emlékezzünk arra, hogy jobb a saját lábunkon állva védeni az Amerikai Egyesült Államokat és az igazságot, mint térden állva meghalni. BBarátaim, Charlie-ért emlékezzünk arra, hogy ő az Amerikai Egyesült Államok hőse. És a keresztény hit mártírja” – fűzte hozzá.

Pete Hegseth: Charlie Isten „katonája” volt

Charlie Kirk Isten „katonája” volt, fegyelmezetten, igaz keresztényként dolgozott politikai céljainak elérésén – jelentette ki a nemrégiben meggyilkolt konzervatív aktivista vasárnapi gyászszertartásán Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.

A Kirk alapította Turning Point USA politikai mozgalomra utalva azt mondta, Kirk tevékenysége és halála valódi fordulópontot jelent az amerikai politikában. Hegseth azt is hangoztatta, hogy

Kirk „építőmester” volt, egész politikai mozgalmat épített hittel és meggyőződéssel.

Hangoztatta azt is, hogy Charlie Kirk a hit mellett kiemelt fontosságot tulajdonított a családnak. A miniszter arra kérte az aktivista követőit, hogy éljenek Kirk áldozatához méltóan, és vigyék tovább szellemiségét.

Robert F. Kennedy egészségügyi miniszter a szertartáson egyebek között azt hangoztatta, hogy Kirk a szólásszabadság szószószólja is volt, és abban hitt, hogy a politikusoknak beszélniük kell egymással.

Ifjabb Donald Trump: a konzervatívok elutasítják az erőszakot

Felszólalt a gyászszertaráson az amerikai elnök fia, ifjabb Donald Trump is. Ő is azt hangoztatta, hogy Kirk számára a hit, a család és az ország volt a legfontosabb, és kijelentette, hogy nem lehet elhallgattatni azokat, akik ezeket az értékeket tartják szem előtt.

Kiemelte: az amerikai konzervatívok elutasítják az erőszakot, ehelyett párbeszédben, vitázásban gondolkodnak

Az amerikai nemzetnek szüksége van arra, hogy nyíltan, őszintén, békésen és tisztelettel megvitassa a nézeteltéréseket – jelentette ki Marco Rubio az amerikai konzervatív aktivista vasárnap tartott gyászszertartásán. Az amerikai külügyminiszter kiemelte, hogy „Charlie Kirk mindenkinél jobban tette ezt Amerikában”. Méltatta az egyetemeken folytatott tevékenységét, bölcsességét és merészségét.

Tulsi Gabbard, az amerikai Nemzeti Hírszerzés igazgatója felidézte a meggyilkolt Kirkről, hogy minden nap az alkotmánnyal felfegyverkezve lépett vitázni az arénába „összecsapva az eszmék csataterén, megküzdve, demokratikus köztársaságunk szívéért és a teremtőnk által ránk ruházott elidegeníthetetlen jogainkért”. Az egyetemeken folytatott vitafórumairól Gabbard azt mondta: olyannyira győzedelmeskedett, hogy „a sötétség, gyűlölet és gonosz erői fenyegetve érezték magukat tőle és megpróbálták elhallgattatni”. Hangsúlyozta: azzal, hogy megpróbálták elhallgattatni, most „hangja hangosabban szól, mint valaha”.

Kirk búcsúztatásán a kormányzat számos tagja jelen volt és felszólalt, részt vett az amerikai kongresszus több képviselője is.

Az aktivista temetésére szűk családi körben kerül sor.