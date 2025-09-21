ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
Emberek gyülekeznek Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményformáló gyászszertartása előtt a helyszínen, az arizonai Glendale város State Farm Stadionjánál 2025. szeptember 21-én. A 31 éves Kirköt szeptember 10-én lőtték le egy vitafórumon a Utah Valley Egyetemen, a utahi Oremben.
Nyitókép: MTI/AP/Jae C. Hong

Hatalmas a tömeg a lelőtt konzervatív aktivista temetésén

Infostart / MTI

Két órával Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista gyászszertartásának kezdete előtt már óriási a tömeg a helyszínen - mondta a közmédia washingtoni tudósítója.

A temetés helyszínéről, az arizonai Glendale-ből jelentkező tudósító azt mondta, nagy a készültség, hiszen beszédet mond a búcsúztatáson Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, J. D. Vance alelnök, Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter, valamint Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk is

Glendale, 2025. szeptember 21. Emberek gyülekeznek Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményformáló gyászszertartása előtt a helyszínen, az arizonai Glendale város State Farm Stadionjánál 2025. szeptember 21-én. A 31 éves Kirköt szeptember 10-én lőtték le egy vitafórumon a Utah Valley Egyetemen, a utahi Oremben. MTI/AP/Jae C. Hong
Glendale, 2025. szeptember 21. Emberek gyülekeznek Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményformáló gyászszertartása előtt a helyszínen, az arizonai Glendale város State Farm Stadionjánál 2025. szeptember 21-én. A 31 éves Kirköt szeptember 10-én lőtték le egy vitafórumon a Utah Valley Egyetemen, a utahi Oremben. MTI/AP/Jae C. Hong

A hatóságok minden gyanús jelre reagálnak, mivel egy szombati hír szerint a szertartás helyszínének közelében elfogtak egy férfit, aki rendőrnek adta ki magát, fegyver is volt nála - tette hozzá.

Glendale, 2025. szeptember 21. Emberek gyülekeznek Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményformáló gyászszertartása előtt a helyszínen, az arizonai Glendale város State Farm Stadionjánál 2025. szeptember 21-én. A 31 éves Kirköt szeptember 10-én lőtték le egy vitafórumon a Utah Valley Egyetemen, a utahi Oremben. MTI/AP/Jae C. Hong
Glendale, 2025. szeptember 21. Emberek gyülekeznek Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményformáló gyászszertartása előtt a helyszínen, az arizonai Glendale város State Farm Stadionjánál 2025. szeptember 21-én. A 31 éves Kirköt szeptember 10-én lőtték le egy vitafórumon a Utah Valley Egyetemen, a utahi Oremben. MTI/AP/Jae C. Hong

A tudósító kitért arra is, hogy a merénylet óta jelentősen megnövekedett a Charlie Kirk által alapított szervezet, a Turning Point USA helyi csoportjainak száma: korábban néhány ezer ilyen helyi szervezet működött, azóta viszont több mint ötvenezer alapítási szándéknyilatkozat érkezett.

Halász Bence az újabb vb-bronz után: Katzberg sem legyőzhetetlen, és én is fejlődhetek még

Halász Bence az újabb vb-bronz után: Katzberg sem legyőzhetetlen, és én is fejlődhetek még
Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető úgy állt a dobókörbe minden kísérleténél a tokiói világbajnokság döntőjében, hogy az első helyet akarta, de a bronzérem sem teljes csalódás neki. A Dobó SE sportolója az InfoRádióban elmondta: az idei felkészülése teljesen másképp alakult a korábbiakhoz képest, nagyon sok dolgot megváltoztattak, és úgy érzi, a fejlődés megkérdőjelezhetetlen. Reméli, hogy a jövőben mellé fog szegődni a szerencse, és akkor meglesz a hőn áhított aranyérem is.
