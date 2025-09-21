Hatalmas a tömeg a lelőtt konzervatív aktivista temetésén

A temetés helyszínéről, az arizonai Glendale-ből jelentkező tudósító azt mondta, nagy a készültség, hiszen beszédet mond a búcsúztatáson Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, J. D. Vance alelnök, Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter, valamint Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk is

Glendale, 2025. szeptember 21. Emberek gyülekeznek Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményformáló gyászszertartása előtt a helyszínen, az arizonai Glendale város State Farm Stadionjánál 2025. szeptember 21-én. A 31 éves Kirköt szeptember 10-én lőtték le egy vitafórumon a Utah Valley Egyetemen, a utahi Oremben. MTI/AP/Jae C. Hong

A hatóságok minden gyanús jelre reagálnak, mivel egy szombati hír szerint a szertartás helyszínének közelében elfogtak egy férfit, aki rendőrnek adta ki magát, fegyver is volt nála - tette hozzá.

A tudósító kitért arra is, hogy a merénylet óta jelentősen megnövekedett a Charlie Kirk által alapított szervezet, a Turning Point USA helyi csoportjainak száma: korábban néhány ezer ilyen helyi szervezet működött, azóta viszont több mint ötvenezer alapítási szándéknyilatkozat érkezett.