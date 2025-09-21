Hatalmas a tömeg a lelőtt konzervatív aktivista temetésén

A temetés helyszínéről, az arizonai Glendale-ből jelentkező tudósító azt mondta, nagy a készültség, hiszen beszédet mond a búcsúztatáson Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, J. D. Vance alelnök, Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter, valamint Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk is
A hatóságok minden gyanús jelre reagálnak, mivel egy szombati hír szerint a szertartás helyszínének közelében elfogtak egy férfit, aki rendőrnek adta ki magát, fegyver is volt nála - tette hozzá.
A tudósító kitért arra is, hogy a merénylet óta jelentősen megnövekedett a Charlie Kirk által alapított szervezet, a Turning Point USA helyi csoportjainak száma: korábban néhány ezer ilyen helyi szervezet működött, azóta viszont több mint ötvenezer alapítási szándéknyilatkozat érkezett.