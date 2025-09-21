ARÉNA
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az Európai Unió csúcstalálkozójára érkezik az ET brüsszeli épületébe 2023. október 26-án, a tanácskozás első napján.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Baloldali gyűlölethullámról beszél a Kirk-gyilkosság kapcsán az olasz kormányfő

Infostart / MTI

A globális baloldal részéről nem ért véget a gyűlölethullám Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista meggyilkolásával - hangoztatta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pártja ifjúsági tagozata nagygyűlésén Rómában. Ezzel egy időben Matteo Salvini az európai jobboldalt közös megmozdulásra szólította Pontida mezejéről.

Giorgia Meloni kijelentette, hogy Charlie Kirk halálakor a baloldalhoz tartozó "álértelmiség" nem csatlakozott azokhoz, akik úgy vélik, hogy minden emberi élet azonos tiszteletet érdemel.

"Ez azt jelenti, hogy azt gondolják, hogy annak az élete, aki úgy gondolkodik mint ők, többet ér annak az életénél, aki azt vallja, amit mi, és ez egyszerű ábrája nemcsak az olasz, hanem a globális baloldalnak" - hangoztatta a jobboldali kormányfő.

Az Olasz Testvérek (FdI) párt elnökeként Giorgia Meloni a Nemzeti Ifjúság találkozóját zárta le, amely az FdI ifjúsági tagozataként működik.

Meloni a hetvenes években aktív Vörös Brigádok baloldali terrorszervezet korszakához hasonlította a jelenlegi politikai légkört,

hangsúlyozva, hogy a jobboldaliak "sem akkor, sem most, sem a jövőben nem fognak félni".

Úgy vélte, a baloldal önkényuralmi eszközökkel vádolja kormányát, amiért azt hirdeti, hogy a nemzet szabadsága a polgárok biztonságánál kezdődik.

Az amerikai konzervatív aktivistáról megemlékeztek az Olasz Testvérek szövetségese, a Liga párt hagyományos éves találkozóján is, amelyet a lombardiai Pontida mezején rendeztek Szabadok és Erősek címmel.

Matteo Salvini főtitkár beszédében hangoztatta, hogy "Olaszország nem áll háborúban, és nem fogjuk sose a gyerekeinket és unokáinkat Ukrajnába küldeni meghalni". Megjegyezte: a Liga nemet mond az európai hadseregre, valamint Európa fegyverek, rakéták és páncélosok vásárlásával való eladósítására.

"Nem támogatjuk európai kisfőnökök és álvezetők háborús vágyait, akik azért beszélnek a háborúról, hogy eltitkolják belföldi kudarcaikat" - jelentette ki Salvini. A Liga vezetője február 14-re megmozdulást hirdetett meg "értékeinkért, jogainkért, határainkért és a nyugati civilizáció szabadságjogaiért".

A párt politikusai mellett a Liga nagygyűlésén felszólalt a Patrióták Európáért elnöke, Jordan Bardella, aki egyben a francia Nemzeti Tömörülés elnöke is. Hangoztatta, hogy a jobboldalt ma az igazságért, a demokráciáért, a szólásszabadságért vívott küzdelem fogja össze. "Miközben a Patrióták a szabadságot védik, a radikális baloldal az erőszakot választja, a fanatizmust igazolja és ördögként tünteti fel azt, aki saját hazáját szereti" - mondta Bardella.

