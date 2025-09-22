ARÉNA
2025. szeptember 22. hétfő
Nyitókép: fbi

FBI-igazgató Charlie Kirk haláláról: több elmélet is van, helyszíni kézjelzéseket is vizsgálnak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) több elméletet is vizsgál Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista meggyilkolásával kapcsolatban – közölte Kash Patel FBI-igazgató az X-en vasárnap, Kirk arizonai búcsúztatásával párhuzamosan.

Kash Patel, az FBI igazgatója elmondta Charlie Kirk halála kapcsán: a nyomozók vizsgálják a halálos lövés leadásának helyszínét, valamint azt, hogy a fegyvert miként szállították a helyszínre, és voltak-e esetleges társtettesek.

Az elkövető egy közeli épület tetejéről lőtt, és megfigyelőkamerák felvételein az is látható, ahogy egy feketébe öltözött alak leugrik a tetőről.

A 31 éves Charlie Kirköt, a Turning Point USA konzervatív csoport alapítóját a Utah Valley Egyetemen egy fiatalok számára tartott vitafórumon gyilkolták meg szeptember 10-én.

A merénylet elkövetésével a 22 éves Tyler Robinsont gyanúsítják, akire az ügyészség halálbüntetés kiszabását kérte. A helyszínen talált lőszerekre politikai üzeneteket véstek.

Kash Patel közölte: górcső alá veszik, hogy a gyanúsított lakását kik keresték fel a merényletet megelőző órákban, illetve napokban.

Még azt is megvizsgálják, kik milyen kézmozdulatokat végeztek Kirk közelében a halálos lövés leadása előtt, amelyeket lehetséges jelzésként is lehet értelmezni.

Kirk búcsúztatását vasárnap tartották az arizonai Glendale-ben, a State Farm stadionban, beszédet mondott Donald Trump amerikai elnök is. Charlie Kirk temetését szűk családi körben tartják.

