ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.46
usd:
330.32
bux:
99634.76
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart Kijevben 2025. március 12-én, egy nappal azután, hogy az Oroszországgal hadban álló Ukrajna beleegyezett egy 30 napos tűzszünetbe az Egyesült Államokkal tartott szaúd-arábiai megbeszélésen. A Kreml közölte, hogy Moszkva tájékoztatást vár Washingtontól a dzsiddai amerikai-ukrán tárgyaláson megfogalmazott tűzszüneti javaslatról.
Nyitókép: MTI/EPA

Volodimir Zelenszkij szavaiból derült ki, újabb ukrán hadművelet zajlik

Infostart / MTI

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) egységei csapást mértek a Lukoil orosz vállalat volgográdi olajfinomítójára csütörtökre virradó éjjel - közölte az SZSZO sajtószolgálata.

A közleményben kiemelték, hogy az olajfinomtó részt vesz az orosz fegyveres erők ellátásában. "Ez az üzem a legnagyobb üzemanyag- és kenőanyaggyártó Oroszország déli szövetségi körzetében. Éves feldolgozási kapacitása 15,7 millió tonna, ami Oroszország teljes kőolajfeldolgozásának 5,6 százalékát teszi ki. Az előzetes információk szerint a finomító működését leállították" - írta az SZSZO.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egységei nagy hatótávolságú drónokkal mértek csapást a Gazprom Naftohim Szalavat nevű kőolajfeldolgozó létesítményre az oroszországi Baskíriában, 1400 kilométeres távolságot megtéve - közölték az SZBU-nál az Ukrajinszka Pravda hírportállal. Elmondták, hogy az előzetes információk szerint a drónok eltalálták az üzem "szívét", azt a berendezést, amely megtisztítja a kőolajat a víztől és a sóktól, majd benzinné, dízelolajjá, kerozinná és fűtőolajjá alakítja.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a Telegramon arról számolt be, hogy Olekszandr Szirszkij főparancsnok társaságában látogatást tett a donyecki régióban, ahol találkozott a dobropilljai ellencsapásban részt vevő katonákkal, beszélgetett velük, megköszönte az eredményeiket, és állami kitüntetésekkel ismerte el őket. "Katonáink lépésről lépésre felszabadítják földünket: a művelet kezdete óta már több mint 170 négyzetkilométert és kilenc települést tisztítottak meg a megszállóktól. Közel száz megszállót sikerült foglyul ejteni, és csupán az elmúlt hetek alatt az oroszoknak több ezer sebesültjük és halottjuk lett" - írta az elnök bejegyzésében.

A hadifoglyok ügyeivel foglalkozó ukrán koordinációs törzs közölte, hogy Oroszország újabb ezer holttestet adott vissza Ukrajnának, amelyek az orosz fél állítása szerint ukrán katonákéi.

Vjacseszlav Csausz, az észak-ukrajnai Csernyihiv megye kormányzója a Telegramon arról tájékoztatott, hogy Oroszország drónokkal mért csapást a régióban lévő Nyizsin városára, a katasztrófavédelem egy munkatársa életét vesztette, kettőt pedig sérülésekkel szállítottak kórházba.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 75 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 48-at semmisített meg, viszont hat helyszínen becsapódásokat rögzítettek.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy szerdán a fronton 184 fegyveres összecsapás volt, a legtöbb a Donyeck megyei Pokrovszk térségében, ahol az ukrán csapatok 69 orosz rohamot vertek vissza. A kijevi katonai vezetés csütörtöki összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg meghaladta az egymillió 98 ezret. Az ukrán erők szerdán megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett két orosz harckocsit, 33 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 390 drónt.

Magas rangú katonai vezetőkkel együtt Kijevbe látogatott Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter, aki az ukrán fővárosban kijelentette, hogy országa együtt fog működni Ukrajnával többek között a pilóta nélküli repülőgépek üzemeltetéséhez szükséges készségek elsajátítása területén - számolt be a Jevropejszka Pravda hírportál.

Hozzátette, hogy egy másik kérdés, amelyet meg kívánnak vitatni, a lengyel hadsereg képzésének fejlesztése az Ukrajnában szerzett tapasztalatok alapján. Szavai szerint az ukrán erőknek a harctéren szerzett friss tapasztalatainak átvétele kulcsfontosságú a lengyel hadsereg átalakítása, valamint a NATO egészének átalakulása szempontjából.

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter tárgyalásukat követően bejelentette, hogy aláírtak egy memorandumot, amely alapján Ukrajna és Lengyelország közös képzési programokat indít a drónkezelés elsajátítására.

A felek emellett közös nyilatkozatot is aláírtak a biztonsági és védelmi együttműködés megerősítéséről, valamint egy, a NATO-tagállamok védelmi minisztereinek címzett levelet, amelyben arra kérik a szövetségeseket, hogy küldjenek szakértőket a NATO-Ukrajna Közös Elemző, Képzési és Oktatási Központba (JATEC), és vegyenek aktívan részt annak projektjeiben.

Kezdőlap    Külföld    Volodimir Zelenszkij szavaiból derült ki, újabb ukrán hadművelet zajlik

oroszország

ukrajna

háború

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Baskíriában csaptak le az ukrán drónok, súlyos összeomlás fenyegeti Oroszországot – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Baskíriában csaptak le az ukrán drónok, súlyos összeomlás fenyegeti Oroszországot – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Kulcsfontosságú oroszországi olajlétesítményt támadtak az ukrán drónok, ezzel folytatva az elmúlt hetekben megfigyelhető csapások sorozatát. A Baskíriában található szalavati finomító éves kapacitása mintegy 10 millió tonna, kiesése a rendszerből komoly ellátási zavarokkal fenyegeti Oroszországot. Az ukrán hírszerzés az orosz demográfiai folyamatokról szerzett meg titkos dokumentumokat, és kifejezetten borús jövőképet vázolt fel – számolt be az RBC Ukraine. A hatóságok belső levelezéséből jutottak hozzá az információkhoz, amelyben arról írnak, hogy nagyon súlyos népesedési problémák várnak a világ legnagyobb országára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt

Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt

Máris kapható az IKEA-ban a cég karácsonyi kalendáriuma, ami idén pontosan ugyanannyiba kerül, mint tavaly.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Donald Trump and First Lady Melania depart UK as state visit ends

Donald Trump and First Lady Melania depart UK as state visit ends

It comes after a joint news conference where the US president and Keir Starmer discussed UK borders, Gaza and Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 18. 19:41
Annyi az oroszok szuperfegyverének? - Videó egy légi üldözésről
2025. szeptember 18. 19:16
A brit szervek kezében három orosz kém torka
×
×
×
×