Kis-Benedek József: zsákutcába lavírozta magát az izraeli kormány az újabb gázai offenzívával

Tömegesen menekülnek a palesztinok Gázavárosból, miután az izraeli hadsereg keddre virradóra megindította szárazföldi offenzíváját. Palesztin szemtanúk beszámolója szerint az izraeli hadműveletben a légicsapások mellett a szárazföldi erők három ponton törtek be harckocsikkal: a Sejk Radván negyedben, az Al-Karáma negyedben, valamint a tengerpart és Tel al-Hava negyed környékén. Az izraeli hadsereg közölte: kezdetben két hadosztályt vetettek be, majd csatlakozik hozzájuk egy újabb, amelynek az lesz a feladata, hogy körbekerítse a várost. Az izraeliek jelenleg Gázaváros területének mintegy 40 százalékát tartják az ellenőrzésük alatt, és úgy ítélték meg, hogy adottak a feltételek az egész város elfoglalásához. Egyelőre nem lehet megbecsülni, meddig tarthat az új hadművelet.

Kis-Benedek József az InfoRádióban elmondta: az izraeli kormányzat szilárd elhatározása nem változott abban a tekintetben, hogy továbbra is teljesen fel akarja számolni a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezetet. A zsidó állam vezetése nemcsak a Gázai övezetből, hanem Ciszjordániából is kiűzné a Hamászt, az akció előkészítése jelenleg is zajlik. A rendelkezésre álló hadosztály megerősítésére további 60 ezer izraeli katonát mozgósítottak. Az izraeli hadsereg összehangolt hadműveletet indított: a szárazföldi csapatok mellett a légierő és a haditengerészet is jelen van az övezetben.

A biztonságpolitikai szakértő hozzátette: nagyban megnehezíti a konfliktus megoldását, hogy a Hamász változatlanul nem hajlandó elengedni az izraeli túszokat. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy

ellentét van az izraeli politikai vezetés és a hadsereg között, ugyanis utóbbi nem értett egyet a szárazföldi hadművelet végrehajtásával,

hanem a megállapodás mellett érvel, és arról próbálta meggyőzni a kormányzatot, hogy folytatni kell az egyeztetéseket az izraeli túszok kimenekítése érdekében. A címzetes egyetemi tanár úgy fogalmazott, „ez tipikusan a zsákutca esete”, nem úgy tűnik, hogy a közeljövőben lehet bármi esély a megállapodásra.

Menekülnek a civilek, de nagy kérdés, hol fognak élni

Az izraeli hadsereg kedd reggeli becslése szerint az egyre intenzívebb izraeli légitámadások miatt a korábban ott élő egymillió emberből már mintegy 350 ezren hagyták el Gázavárost. Kis-Benedek József óriási problémának nevezte, hogy a többség nem tud hová menni, nem tud hol ideiglenesen letelepedni. Mint mondta, azt sem lehet kizárni, hogy a következő napokban több százezren próbálnak majd meg áttörni az izraeli határon. Ugyanakkor nagyon sokan nem akarnak elmenni Gázavárosból, mert attól félnek, hogy soha többé nem térhetnének vissza lakóhelyükre, ha most távoznának. A szakértő szerint azonban ezzel saját és családjuk életét kockáztatják.

Azt nem lehet megbecsülni, mekkora katonai csapatokkal és pontosan hány fővel van jelen a Hamász a Gázai övezetben. Az MTA doktora azt gondolja, technikai eszközök tekintetében már jelentős lehet a hiányuk, amit azzal indokolt, hogy egyre ritkábban lőnek ki rakétákat Izrael irányába. Ezzel együtt nem lehet lebecsülni a Hamász lehetőségeit és képességeit, főleg azért, mert élvezik a húszik támogatását.

Az iszlamista terrorszervezet adott esetben dönthet úgy, hogy megöli a még életben lévő izraeli túszokat, és ettől nagyon félnek a hozzátartozók.

Utóbbiak pedig az elmúlt időszakban éppen emiatt többször is tüntettek Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök jeruzsálemi rezidenciájánál. Kis-Benedek József hozzátette: az izraeli lakosság „teljesen el van keseredve”, hiszen már majdnem két éve zajlik a háború a Gázai övezetben, a veszteségek és a károk pedig folyamatosan nőnek. Sokaknak el kell hagyniuk az otthonukat, Gázaváros pedig egyre rosszabb állapotban van a folyamatos légicsapások miatt, ezeknek a történéseknek a hatásai pedig természetesen egész Izraelt érintik.

Már a föld alatt is harcolnak

A szakértő arra számít, hogy folytatódik a pusztítás a térségben, az izraeliek egyre több haditechnikai eszközt vonnak be, és nemcsak szárazföldön és a levegőben, hanem a föld alatt is támadnak majd, de megjegyezte, hogy ezeknek az akcióknak lesznek izraeli áldozatai is. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a lakosságnak élelmiszerre és vízre lenne szüksége, az ellátásukat folyamatosan biztosítani kellene, de ez már eddig is akadozott, több beszámoló is megjelent már arról, hogy az emberek éheznek a Gázai övezetben.

A különböző tudósításokat és felvételeket látva Gáza romokban van, de Kis-Benedek József felhívta a figyelmet arra, hogy a föld alatti alagutakat még fel lehet tárni, nem lehet tudni, ott milyen tevékenységek zajlanak, illetve hány túszt tartanak ott fogva. A föld alatt azonban nem csak túszok lehetnek, az MTA doktora el tudja képzelni, hogy Hamász-harcosok is ott töltik idejük nagy részét. Erre természetesen az izraeli fél is gondol, ezért vannak robbantások, robotokat használnak, valamint új, innovatív módszereket alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy

megkezdődött a föld alatti harc is, amiben a szakértő megfogalmazása szerint „nemcsak az izraelieknek, hanem senkinek sincs nagy gyakorlata az egész világon”.

A címzetes egyetemi tanár arról is beszélt, hogy jelenleg legalább egymillió palesztin tartózkodik a Gázai övezetben, és több mint kérdéses a sorsuk, csak találgatni lehet azzal kapcsolatban, hogy mi lesz velük, ha Izrael elfoglalja az egész területet. A térség már most is romokban áll, rengeteg ház, épület veszett oda, miközben nagyon sok ember ragaszkodik az otthonához, nem akar máshová költözni. Vannak olyanok is, akik felszólításra sem hajlandók elmenni, és azt mondják, inkább meghalnak a saját földjükön, minthogy távozzanak. Mások elhagynák ugyan Gázát, de nincs erre lehetőségük. Kis-Benedek József főleg az idősebbekre, a betegekre, a nőkre és a gyermekekre gondolt, akik közül sokan megfelelő mennyiségű élelem, pénz hiányában nem tudnak útra kelni, nem nagyon tudnak mozogni vagy nem tudnak hová menni.

A szakértő nagy hibának tartja, hogy az izraeli hadsereg több esetben úgy indított támadást, hogy nem történt meg a teljes evakuálás. Ennek vélhetően az a fő oka, hogy az izraeli fél minél előbb lezárná a háborút. Kis-Benedek József ezzel kapcsolatban azt mondta: „ez nem fog működni, vágyálom, hogy gyorsan elrendezik a konfliktust, mert fizikailag ezt most nem lehet megoldani”.

A Hamász durva válaszlépésre készülhet

Bár Izrael egyik legfőbb célja a Hamász felszámolása, a szakértő szerint nehéz lesz bebizonyítania a zsidó államnak, hogy végül sikerrel jár-e, ugyanis „nem lehet tudni, ki Hamász-harcos és ki a palesztin lakos”. Ezt leginkább a felnőtt férfiak körében lesz nehéz megállapítani.

Az egyetemi tanár szerint a jelenlegi stádiumban reális forgatókönyv lehet, hogy

a Hamász az izraeli hadsereg hadműveleteire adott válaszként megöli a túszokat, de azt kommunikálja, hogy nem felelős a halálukért, hanem az izraeli támadások következtében vesztették életüket.

Ugyanakkor százszázalékosan azt sem zárná ki, hogy a Hamász végül megadja magát. Mint fogalmazott, a megadás nem jellemző a szervezetre, ez csak „halvány remény, de azért benne lehet a pakliban ez is”. Ebben az esetben elengednék az izraeli túszokat, és véget érhetne a hadművelet. Nagy kérdés, hogy ezzel megelégedne-e az izraeli kormányzat, amely a Hamász teljes megsemmisítésére tett ígéretet. A megadás viszont önmagában még nem jelentené azt, hogy megszűnik létezni a Hamász, amely később – akár külföldi segítséggel is – újra megerősödhetne. Kis-Benedek József úgy véli, az újabb offenzívával „zsákutcába lavírozta magát” az izraeli politikai vezetés és a zsidó állam hadserege is.