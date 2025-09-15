ARÉNA
2025. szeptember 15. hétfő
Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b) és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a jeruzsálemi kormányfői hivatalban folytatott megbeszélése utáni sajtóértekezleten 2025. február 16-án.
Nyitókép: MTI/AP/Reuters pool/Evelyn Hockstein

A Hamász lefegyverzéséről tárgyalt Izraelben az amerikai külügyminiszter

Infostart / MTI

A Hamász lefegyverzéséről és a palesztin iszlamista terrorszervezet túszainak hazatéréséről tárgyalt Izraelben Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn, majd ő és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök közös sajtótájékoztatót tartott.

Az Egyesült Államok külügyminisztere több mint három órán át tárgyalt Netanjahuval és más vezető izraeli tisztségviselőkkel.

A sajtótájékoztatón Rubio kijelentette, hogy "minden túsznak azonnal haza kell térnie", és a Hamászt "meg kell szüntetni" fegyveres szervezetként. Élesen bírálta a Hamász "mindent felülmúló barbarizmusát", és kijelentette: a gázai nép nem élhet békében és nem építhet jobb jövőt, amíg nem szerelik le a Hamászt, és a szervezet haza nem enged minden túszt. Hangsúlyozta még, hogy Donald Trump amerikai elnök továbbra is elkötelezett ezen célok mellett.

Az izraeli kormányfő is elkötelezettnek mondta kormányát amellett, hogy elérjék minden túsz kiszabadulását, és megköszönte Trump segítségét ebben a kérdésben. Viszont hozzátette, hogy Izrael elkötelezett a Hamász gázai legyőzése mellett is.

A túszmegállapodást követelők szerint ez utóbbi ellentétes a túszok megmentésének ügyével.

Rubio szólt az iráni atomfenyegetésről. Szerinte Irán nemcsak Izraelt és az Egyesült Államokat fenyegeti, hanem a perzsa-öbölbeli szövetségeseit és Európát is. Közölte, hogy egy "nukleáris Irán elfogadhatatlan kockázatot" jelent a világ számára.

Sajtótájékoztatójukon Netanjahu méltatta a két ország "közös eltökéltségét" Iránnal szemben, és Donald Trump amerikai elnök azon döntését, hogy csapást mért Irán nukleáris programjára. Netanjahu szerint Rubio izraeli jelenléte egyértelmű jele annak, hogy az Egyesült Államok Izrael oldalán áll szemben az antiszemitizmussal és a "gyenge kormányokkal" , amelyek "démonizálják Izraelt". Az izraeli kormányfő szerint Trump következetes és bátor vezető, világos lépésekkel erősítette a kétoldalú kapcsolatokat. "Továbbra is együtt nézünk szembe a közös ellenségekkel és megvédjük közös civilizációnkat" - mondta Netanjahu.

Az Egyesült Államok külügyminisztere néhány nappal azután érkezett Jeruzsálembe, hogy Izrael támadást hajtott végre a Hamász Dohában tárgyaló vezetői ellen. A támadás kiváltotta az Egyesült Államok rosszallását is, és most Dohában arab és muszlim országok vezető tisztségviselői közös válasz kidolgozásán dolgoznak. Netanjahu a sajtótájékoztatón ismét hangsúlyozta, hogy Izrael önállóan hajtotta végre a támadást.

Rubio hétfőn először másfél órán át négyszemközt tárgyalt Netanjahuval, majd másfél órás, tanácsadókkal kibővített ülés következett. Ezen Rubio szóba hozta az izraeli hadsereg gázai hadműveleti terveit, Gázaváros elfoglalását, valamint a kormány azon szándékát, hogy annektálja az 1967-ben Jordániától elfoglalt Ciszjordánia bizonyos részeit, ezzel végleg meghiúsítva egy esetleges palesztin állam létrejöttét. Izrael ez utóbbi lépést tervezi arra az esetre, ha a következő hetekben az ENSZ Közgyűlésében megszavaznák a palesztin állam elismerését.

Marco Rubio Izraelből várhatóan Katarba, közel-keleti útjának újabb állomására repül.

izrael

gázai övezet

marco rubio

hamász

Parázs vita Szlovákia légvédelmi képességéről

Parázs vita Szlovákia légvédelmi képességéről

Szlovákia légtere nem megfelelően védett és egy, a lengyelországihoz hasonló incidens ellen szinte egyáltalán nincs biztosítva – jelentette ki Tibor Gašpar, a szlovák parlament alelnöke, aki szerint a helyzetért Jaroslav Naď korábbi védelmi miniszter a felelős. Naď a bírálatra úgy reagált, olyan emberek nyilatkoznak ebben ez ügyben, akik szakmailag dilettánsok és nem mondanak igazat.
Moszkva szerint a NATO háborúban áll Oroszországgal

Moszkva szerint a NATO háborúban áll Oroszországgal

A NATO de facto háborúban áll Oroszországgal – jelentette ki hétfőn Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint.
 

Kaiser Ferenc: olyan fegyvert kap Fehéroroszország, amellyel már Londont is el lehet érni

Orosz verzió: Ukrajna és az EU áll a béke útjában

Új ötlettel jön az Európai Bizottság az orosz vagyonért

A Nyugat új trükköt keres Oroszország ellen: amikor a varázspálca nem villan

Donald Trump: áthidalhatatlannak tűnik a Zelenszkij és Putyin közötti gyűlölet

Olaszország semmilyen katonai támadással szemben nem képes védekezni a védelmi miniszter szerint

Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
