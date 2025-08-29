Az izraeli hadsereg "veszélyes harci övezetnek" nyilvánította Gázavárost

A bejelentésre két nappal azután került sor, hogy a hadsereg arab nyelvű szóvivője az X közösségi felületen "elkerülhetetlennek" nevezte a város kiürítését annak érdekében, hogy teljes egészében átvegye a város irányítását az általa terrorszervezetként kezelt Hamásztól.

A friss közlemény szerint már "nem érvényes Gázaváros területére a katonai tevékenységre vonatkozó taktikai szünet, így a terület veszélyes harci övezetnek minősül". Hozzátették, hogy "az izraeli hadsereg a terrorszervezetek ellen indított hadműveleteivel párhuzamosan továbbra is támogatja a Gázai övezetben folytatott humanitárius tevékenységet".

A hadsereg korábbi közlése szerint a Gázai övezetre vonatkozó napi szintű, "helyi taktikai szünet" alkalmazását azért vezették be július végén, hogy "lehetővé tegyék az ENSZ-konvojok, valamint a humanitárius segélyszervezetek képviselőinek biztonságos bejutását" az ellátási gondokkal küzdő, harcok sújtotta palesztin területekre.

Izrael visszaszerezte két túsz holttestét a Gázai övezetből

Az izraeli hadsereg pénteken bejelentette, hogy visszaszerezte két, a Gázai övezetbe hurcolt túsz holttestét. Az egyik áldozattal 2023. október 7-én végeztek a Hamász palesztin terrorszervezet fegyveresei, a másik holttest azonosítása még tart.

Az egyik áldozat, az 55 éves Ilan Weiss a déli Beér kibuc lakója volt, a Hamász fegyveresei 2023. október 7-én - a szélsőséges szervezet Izrael elleni nagyszabású terrortámadásakor - hurcolták el otthonából, és még a támadás napján végeztek vele. Feleségét, Shirit és lányát, Nogát szintén elhurcolták, de ők egy 2023. novemberi túszcsere keretében kiszabadultak.

A másik áldozat személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, mivel azonosítása még folyamatban van.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közleményben erősítette meg a hadsereg bejelentését, és hangsúlyozta: Izrael továbbra is mindent megtesz a túszok hazahozataláért, akár élve, akár holtan.

Az izraeli hatóságok szerint az azonosítatlan áldozat és Weiss holttestének visszaszerzésével még 49 túsz maradt Gázában, de közülük mindössze 20-ról feltételezik, hogy életben vannak.