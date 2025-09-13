ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 13. szombat Kornél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
palesztin zászló // Palestinian Flag in the Sunset Photo, YeĹilkĂśy BakÄąrkĂśy, Istanbul Turkiye (Turkey
Nyitókép: Raul C/Getty Images

ENSZ-döntés a Hamászról: egy lépéssel közelebb a palesztin állam

Infostart / MTI

Az ENSZ-közgyűlés támogatta a jövőbeli palesztin államot, de a Hamász nélkül.

Az ENSZ-közgyűlés pénteken nagy többséggel elfogadta a „New York-i nyilatkozatot”, amely újabb támogatást nyújt a kétállami – Izrael és Palesztina – megoldásnak, most először egyértelműen kizárva a Hamász iszlamista palesztin szervezetet.

Izrael két éve ostorozza, hogy a Közgyűlés – és a Biztonsági Tanács – nem képes elítélni a Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni támadásait, a Franciaország és Szaúd-Arábia által megfogalmazott dokumentum, amelyet 142 igen, 10 nem (közöttük Izrael és az Egyesült Államok) és 12 tartózkodás mellett fogadtak el, viszont egyértelműen fogalmaz.

„Elítéljük a Hamász által október 7-én polgári személyek ellen elkövetett támadásokat” – olvasható a nyilatkozatban.

A dokumentum, amelyet júliusban 17 állam, közöttük több arab ország már aláírt, hangsúlyozza: A gázai háború befejezésekor a Hamásznak le kell mondania a Gázai övezet feletti hatalomgyakorlásról, és át kell adnia a fegyvereit a Palesztin Nemzeti Hatóságnak, a nemzetközi közösség támogatásával, a szuverén és független palesztin állam céljának megfelelően.

A szavazás „kifejezi a népünknek kedvező nemzetközi akaratot, és fontos szakasz a megszállás befejezése és egy palesztin állam megvalósulása felé vezető úton" – írta Huszein es-Sejk palesztin alelnök az X közösségi portálon.

„Együttesen egy, a béke felé vezető, visszafordíthatatlan utat jelölünk ki” – reagált a nyilatkozat elfogadására Emmanuel Macron francia elnök.

Oren Marmorstein izraeli külügyi szóvivő bírálta „a valóságtól elszakadt politikai cirkuszt”, és elutasította a „szégyenletes” nyilatkozatot. „Nem a békés megoldást részesíti előnyben, hanem éppen ellenkezőleg (…) felbátorítja a Hamászt a háború folytatására” – írta az X-en.

„Ez a nyilatkozat ajándék a Hamásznak és egy újabb propagandafogás, amely aláássa a konfliktus lezárására irányuló komoly erőfeszítéseket" – jelentette ki Morgan Ortagus amerikai diplomata.

A szavazást néhány nappal a Párizs és Rijád társelnökletével szeptember 22-én az ENSZ-ben a palesztin kérdésről tartandó csúcstalálkozó előtt tartották, amelyen

Emmanuel Macron ígérete szerint el kívánja ismerni a palesztin államot.

A New York-i nyilatkozat szorgalmazza, hogy vessenek véget a gázai háborúnak, és „igazságos, békés és tartós módon rendezzék az izraeli-palesztin konfliktust, amely a kétállami megoldás tényleges megvalósításán alapszik”. A tűzszünetet illetően a dokumentum támogatja egy „ideiglenes, nemzetközi stabilizációs misszió” felvonultatását Gázában, hogy „biztonsági garanciákat” nyújtson Palesztinának és Izraelnek.

Kezdőlap    Külföld    ENSZ-döntés a Hamászról: egy lépéssel közelebb a palesztin állam

ensz

izrael

hamász

palesztin állam

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiterjeszti a légtér ellenőrzését a Bundeswehr Lengyelország felett

Kiterjeszti a légtér ellenőrzését a Bundeswehr Lengyelország felett

Friedrich Merz kancellárral az élen a német kormány már korábban elítélte, hogy orosz katonai drónok sértették meg Lengyelország légterét. A Bundeswehr a történtek nyomán úgy döntött, hogy megerősíti a légtérfelügyeletet Lengyelország felett. A berlini külügyminisztériumba bekérették az orosz nagykövetet.
 

A NATO új rendszert hoz létre a Baltikumtól Dél-Európáig a keleti szárnya védelmében

Leálltak az orosz–ukrán tárgyalások, az oroszok meglepő okra hivatkoznak

Az orosz árnyékflottát támadták dróncsapásokkal az ukránok

Súlyos dolgot kért Magyarországtól az amerikai miniszter

Charlie Kirk meggyilkolása: politikai szövegek voltak a töltényhüvelyeken

Charlie Kirk meggyilkolása: politikai szövegek voltak a töltényhüvelyeken

Megdöbbentő részletek derültek ki Charlie Kirk, a konzervatív influenszer meggyilkolása kapcsán. Új fotókat is közzétettek a 22 éves tettesről, aki rendezett családi hátterű, az utóbbi időben kezdett el a politika iránt érdeklődni, és korábban egy félévet járt arra az egyetemre Utah államban, ahol a tettét elkövette.
 

Megvan, ki Charlie Kirk gyilkosa – saját apja jelentette fel

Bilincsben van a férfi, aki lelőhette Charlie Kirk aktivistát

Vadászpuskával lőtt Charlie Kirk gyilkosa

J.D. Vance alelnök a különgépével szállította el Charlie Kirk holttestét Utah-ból Arizonába

VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Durva változás jön karácsonykor: ennyivel lesznek kisebbek a szaloncukrok

Durva változás jön karácsonykor: ennyivel lesznek kisebbek a szaloncukrok

Bár még messze van a karácsony de az idei szezonban a vásárlók több ismert szaloncukormárkánál is kisebb kiszereléssel találkozhatnak majd a boltok polcain. A háttérben több tényező áll: a kakaó világpiaci ára, részben a gyenge nyugat-afrikai termés miatt magasra ugrott, de drágult a cukor is és Magyarországon más terhek is sújtják a gyártókat. Ez a zsugorodás ugyanakkor nem csak magyar sajátosság, a brit vásárlók is panaszkodnak a karácsonyi édességek összemenetele és drágulása miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zenga.hu: Az Otthon Start hitelprogram eltérő hatással lesz a fővárosi és vidéki ingatlanpiacra

Zenga.hu: Az Otthon Start hitelprogram eltérő hatással lesz a fővárosi és vidéki ingatlanpiacra

A 3 százalékos kamatozású konstrukció befolyásolhatja az új lakásépítések számát és az albérleti piac dinamikáját is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I will never let your legacy die' - Charlie Kirk's widow gives tearful address after shooting

'I will never let your legacy die' - Charlie Kirk's widow gives tearful address after shooting

Erika Kirk vows to fight on against 'evil-doers' in her first statement since her husband's death.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 13. 07:00
Már a magyar határon van a súlyos vírus, ami egy újabb fertőzés után emberre is átterjedhet
2025. szeptember 12. 21:30
Két kisváros összes középiskoláját be kellett zárni az erőszakhullám miatt Hollandiában
×
×
×
×