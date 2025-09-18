ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Kettős halál – közel került az izraeli konfliktus Jordánia határához

Infostart

Két izraeli férfi életét vesztette csütörtökön egy terrorcselekményben Jordánia és Ciszjordánia Izrael által ellenőrzött határán - közölte az izraeli hadsereg és a mentőszolgálatok.

A tájékoztatás szerint a támadó Jordánia felől egy olyan teherautóval érkezett, amely humanitárius segélyeket szállított a Gázai övezetbe. Az elkövetővel a biztonsági erők végeztek az Allenby-hídnál lévő határátkelőnél.

A helyi sajtó szerint a merénylő lőfegyver mellett egy kést is használt.

A Magen David Adom mentőszolgálat szerint a támadó egy 20 és egy 60 éves férfit ölt meg.

A terrortámadás nyomán az izraeli biztonsági erők átkutatták a térséget és körbevették a palesztinok lakta Jerikó városát.

Tavaly szeptemberben ugyanezen a határátkelőn három izraeli állampolgárt öltek meg egy merényletben.

Az Allenby-híd melletti határállomást elsősorban áruszállításra használják, valamint olyan, Ciszjordániában élő palesztinok haladnak át rajta, akiknek nincs belépési engedélyük Izraelbe, és ezért Jordániából utaznak külföldre.

