ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.4
usd:
330.32
bux:
99634.76
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Orosz Lancet mintájú cirkáló lőszer. Ez a robot képes hosszabb ideig ólálkodni a harctér felett és ezalatt felderítési adatokat sugároz vissza az indító állomásának. Amint akalmas célpontot talál magának rázuhanva felrobbantja azt. Kép: Telegram
Nyitókép: Telegram

Annyi az oroszok szuperfegyverének? - Videó egy légi üldözésről

Infostart

A Lancet drón már csaknem célba ért, amikor egy ukrán eszköz egyszerűen utolérte.

Az oroszok Lancet drónjáról friss felvétel látott napvilágot - amint egy "légi üldözés" résztvevője.

A drón korábban Moszkva egyik leghalálosabb fejlesztésének tűnt mint pilóta nélküli "öngyilkos" fegyver, most viszont egy elfogás kapcsán került róla felvétel a világhálóra.

A képeken látható, amint a Zala által tervezett és gyártott Lancet néhány száz méteres magasságban, nem sokkal egy erdős terület felett tart a cél felé. Már a videó elején feltűnik egy kisebb méretű, de jóval gyorsabb ukrán drón, amely hamar behozza a lemaradását és az orosz fegyvert utolérve. Aztán nagy robbanás, és mindkét fegyver megsemmisül, de az orosz nem ér célba.

A felvétel egy harmadik drón műve - írja a Portfolio.

Kezdőlap    Külföld    Annyi az oroszok szuperfegyverének? - Videó egy légi üldözésről

ukrajna

orosz

drón

lancet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Most először szólalt meg Európa első AI-vezérelt virtuális minisztere

Most először szólalt meg Európa első AI-vezérelt virtuális minisztere

Bemutatta kormányprogramját csütörtökön a parlamentben a negyedik ciklusát megkezdő Edi Rama albán miniszterelnök, aki egyik fő célként emelte ki, hogy az ország 2030-ig belépjen az Európai Unióba. A kormány közbeszerzésekért felelős "minisztere", a mesterséges intelligencia generálta Diella (Napocska) is beszédet mondott az ellenzék gúnyos bekiabálásai közepette.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen nincs, még a bíróságon is lopott a visszaeső tolvaj: videón a vakmerő bűntett, ezt nem úszta meg

Ilyen nincs, még a bíróságon is lopott a visszaeső tolvaj: videón a vakmerő bűntett, ezt nem úszta meg

Az Esztergomi Járásbíróság másfél év börtönre és két év közügyektől eltiltásra ítélte azt a visszaeső tolvajt, aki még a bíróság épületében is lopott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Donald Trump and First Lady Melania depart UK as state visit ends

Donald Trump and First Lady Melania depart UK as state visit ends

It comes after a joint news conference where the US president and Keir Starmer discussed UK borders, Gaza and Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 18. 20:30
Sajátos alkut ajánlott a lengyel államfő Németországnak – 1300 milliárd euróért
2025. szeptember 18. 19:28
Volodimir Zelenszkij szavaiból derült ki, újabb ukrán hadművelet zajlik
×
×
×
×