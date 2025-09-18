Annyi az oroszok szuperfegyverének? - Videó egy légi üldözésről

Az oroszok Lancet drónjáról friss felvétel látott napvilágot - amint egy "légi üldözés" résztvevője.
A drón korábban Moszkva egyik leghalálosabb fejlesztésének tűnt mint pilóta nélküli "öngyilkos" fegyver, most viszont egy elfogás kapcsán került róla felvétel a világhálóra.
A képeken látható, amint a Zala által tervezett és gyártott Lancet néhány száz méteres magasságban, nem sokkal egy erdős terület felett tart a cél felé. Már a videó elején feltűnik egy kisebb méretű, de jóval gyorsabb ukrán drón, amely hamar behozza a lemaradását és az orosz fegyvert utolérve. Aztán nagy robbanás, és mindkét fegyver megsemmisül, de az orosz nem ér célba.
A felvétel egy harmadik drón műve - írja a Portfolio.
Moment of the interception of the Russian Lancet loitering munition https://t.co/3Gr5stlQNf pic.twitter.com/giye2od0cm— Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) September 18, 2025