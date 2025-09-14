ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
The photo was taken from left side of window of commercial airplane, Fukuoka International Airport (FUK) to Tokyo Haneda International Airport (HND) in the daytime.
Nyitókép: Taro Hama @ e-kamakura/Getty Images

Újabb reptérlezárás Lengyelországban

Infostart

A Krakkó-Balice nemzetközi repülőtéren vasárnap egy Antalyából érkező Enter Air-járat lesodródott a kifutópályáról landolás közben. A gép a pálya melletti füves területen állt meg. A fedélzeten tartózkodó mintegy 190 utast sikeresen evakuálták, súlyos sérülés nem történt.

A légitársaság tájékoztatása szerint a baleset szélsőséges időjárási körülmények miatt (heves eső) következett be. A gép mentési munkálatai megkezdődtek, emiatt a repülőtér légterét lezárták.

A repülőtér közlése szerint a járatok forgalmát este 6 óráig felfüggesztették - írja az index.hu.

Az érintett járatokat más repülőterekre irányították át. A Zürichből, Velencéből, Palermóból, Memmingenből, Bázelből, Oslóból és Antalyából érkező gépeket a katowicei repülőtérre vezényelték. Az Enter Air buszjáratot indított a két repülőtér között az utasok számára.

Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.

Kezdőlap    Külföld    Újabb reptérlezárás Lengyelországban

lengyelország

repülőtér

krakkó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gázolt a vonat Budapest közelében: fennakadásokra kell számítani

Gázolt a vonat Budapest közelében: fennakadásokra kell számítani

Elütött egy embert egy mozdonyvonat vasárnap Vác és Göd között, emiatt hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is számítani kell a Budapest-Vác-Szob vonalon - közölte a Mávinform a Facebook-oldalán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elég lehet a bolgár példa? Így állunk az euró 2030-as magyarországi bevezetésével

Elég lehet a bolgár példa? Így állunk az euró 2030-as magyarországi bevezetésével

A 2025 37. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ricky Hatton's legacy will 'live on' as tributes pour in for champion boxer

Ricky Hatton's legacy will 'live on' as tributes pour in for champion boxer

Hatton, known as "The Hitman", was found dead at home in Manchester earlier. The 46-year-old was set to return to the ring in December.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 14. 18:45
Spanyolországba üzent Orbán Viktor
2025. szeptember 14. 17:52
Feltámadt a Simson-kultusz Kelet-Németországban – már a parlamentben vitáznak a motorokról
×
×
×
×