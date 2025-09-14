Újabb reptérlezárás Lengyelországban

A légitársaság tájékoztatása szerint a baleset szélsőséges időjárási körülmények miatt (heves eső) következett be. A gép mentési munkálatai megkezdődtek, emiatt a repülőtér légterét lezárták.

A repülőtér közlése szerint a járatok forgalmát este 6 óráig felfüggesztették - írja az index.hu.

Az érintett járatokat más repülőterekre irányították át. A Zürichből, Velencéből, Palermóból, Memmingenből, Bázelből, Oslóból és Antalyából érkező gépeket a katowicei repülőtérre vezényelték. Az Enter Air buszjáratot indított a két repülőtér között az utasok számára.

Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.