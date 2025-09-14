ARÉNA
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
Tüntetők rendőrökkel csapnak össze az Emmanuel Macron francia államfő lemondását követelő tiltakozáson Montpellier-ben 2025. szeptember 10-én reggel. Marcon az előző estén Sébastien Lecornu védelmi minisztert nevezte ki kormányfőnek a lemondását benyújtó Francois Bayrou posztjára. A 39 éves Lecornu már a negyedik francia miniszterelnök az utóbbi egy évben.
Nyitókép: Guillaume Horcajuelo

Azonnal meghátrált az új francia kormány

Infostart / MTI

Visszavonta a hét elején kinevezett új francia miniszterelnök, Sébastien Lecornu az elődje által a költségvetési hiány csökkentése érdekében tervezett két ünnepnap eltörlését, és kezet nyújtott a baloldalnak.

"Úgy döntöttem, hogy visszavonom a két ünnepnap eltörlését" - mondta a kormányfő a regionális lapokban vasárnap közzétett interjújában. Jelezte azt is, hogy nem tervez újabb zárt ajtók mögötti tárgyalásokat a pártokkal a nyugdíjreformról, hanem "a szociális partnerekkel folytatott párbeszédre" fog támaszkodni azért, hogy "más finanszírozási forrásokat" találjon a 2026-os költségvetési hiány csökkentéséhez, amibe a két előző kormányfő, Michel Barnier és François Bayrou is belebukott.

Párizs, 2025. szeptember 10. Francois Bayrou leköszönő francia miniszterelnök (b) és újonnan kinevezett utódja, Sébastien Lecornu kezet fog a párizsi kormányfői rezidencián tartott sajtótájékoztató végén 2025. szeptember 10-én. A korábbi védelmi miniszter Lecornu már a negyedik francia miniszterelnök az utóbbi másfél évben. MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin
Párizs, 2025. szeptember 10. Francois Bayrou leköszönő francia miniszterelnök (b) és újonnan kinevezett utódja, Sébastien Lecornu kezet fog a párizsi kormányfői rezidencián tartott sajtótájékoztató végén 2025. szeptember 10-én. A korábbi védelmi miniszter Lecornu már a negyedik francia miniszterelnök az utóbbi másfél évben. MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Arra a kérdésre, hogy bevezetik-e a baloldal által kért, a nagy vagyonokra kivetendő, Gabriel Zucman közgazdászról elnevezett úgynevezett Zucman-adót, a miniszterelnök kijelentette, hogy kész foglalkozni a "adóigazságosság kérdéseivel".

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy "óvatosan kell bánni a megtermelt vagyonnal, mert az teszi lehetővé a munkahelyteremtést és a növekedést Franciaországban".

Szerdán mintegy 200 ezren tüntettek a politikai vezetés ellen és a tervezett költségvetési megvonások miatt, amelyek célja a 3300 milliárd eurót, azaz a GDP közel 114 százalékát meghaladó államadósság csökkentése.

Csütörtökön újabb országos tiltakozó akció lesz, amelyet ezúttal a szakszervezetek kezdeményeztek, országos sztrájkkal és tüntetésekkel.

A két legnagyobb szakszervezet, a CGT és a CFDT a munkaszüneti napok eltörlésének visszavonását "első győzelemnek" és "első jó hírnek" nevezte. Ugyanakkor az intézkedést elégtelennek ítélték, és emlékeztettek arra, hogy várják a népszerűtlen nyugdíjreform felfüggesztését, amelyet 2023-ban a parlament megkerülésével hirdetett ki az államfő, a széles körű utcai tiltakozások ellenére.

Az 1958-ban kezdődött V. köztársaság történetében példátlan politikai instabilitás több mint egy évvel ezelőtt kezdődött, miután az elnöki párt által az európai parlamenti választásokon elszenvedett vereség miatt Emmanuel Macron feloszlatta a Nemzetgyűlést. A 2024. július 7-i előrehozott választások eredményeként az új Nemzetgyűlés háromosztatúvá vált 11 frakcióval, és egyik párt sem tudott abszolút többséget szervezni maga köré. Az elnöki tábor, a centristák és a jobbközép Köztársaságiak támogatják a kisebbségi kormányt; a másik két tábor, a választásokon élen végző, de a kormányból kimaradó baloldali pártok és a Nemzeti Tömörülés pedig ellenzékben politizál.

