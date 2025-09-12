ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek
Bullying, aggression and violence scene between two males, one young adult male punches his peer near a bricks wall
Nyitókép: mrohana/Getty Images

Két kisváros összes középiskoláját be kellett zárni az erőszakhullám miatt Hollandiában

Infostart

Két diákcsoport konfliktusa terjedt ki sok középiskolára.

Erőszakhullám miatt bezártak az összes középiskola két szomszédos kisvárosban Hollandiában pénteken, írja a 24.hu a BBC alapján.

Beverwijk és Heemskerk településein összesen öt iskolában rendeltek el tanítási szünetet annak érdekében, hogy helyreálljon a rend, miután a közösségi oldalakon videók terjedtek el arról, hogy tinédzsereket támadnak meg, és a mesterséges intelligencia által generált videókon robbanásokat imitáltak két érintett intézményben is.

Martijn Smit, Beverwijk polgármestere háromnapos rendkívüli állapotot hirdetett, betiltotta a három vagy annál több ember részvételével zajló gyülekezéseket, és magas kockázatú területeket jelölt meg, hogy megelőzze a fegyverhasználatot.

„A szülők aggódtak amiatt, hogy a gyerekeknek iskolába kell menniük. Szóval az volt a legbölcsebb, hogy legyen egy nyugodt napunk és hétfőn kezdjük újra” – mondta a településvezető.

Az elharapódzó erőszakkal fiatalok két egymással szemben álló csoportját okolják. A történet azzal kezdődött, hogy az egyik beverwijki iskolában súlyos anyagi kárt okoztak, majd vandalizmus miatt őrizetbe vettek egy 22 éves férfit.

Ezt követően tömegverekedés tört ki a településen, melynek során egy fiatal súlyos sérüléseket szenvedett. Egy, a TikTokon keringő videó szerint a gyereket úgy rúgták fejbe a földön fekve, hogy a szája be volt ragasztva.

A polgármester szerint az emberek megijedtek. „Voltak, akiknek letépték a nadrágját, levideózták a nemi szervét és kiposztolták a netre” – ecsetelte.

Foort van Oosten holland igazságügyi miniszter szerint rendkívül szomorú, hogy az iskoláknak ilyen intézkedésekről kellett döntenie, a gyerekeknek ugyanis joga iskolába járni.

A rendőrség közleményében arról írt, azon dolgoznak, hogy helyreállítsák a rendet és a biztonságot a területen.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Külföld    Két kisváros összes középiskoláját be kellett zárni az erőszakhullám miatt Hollandiában

hollandia

rendkívüli állapot

iskolai erőszak

