2025. szeptember 12. péntek Mária
60 diák is meghalt a hajón, ami beborult a folyóba a Kongói Demokratikus Köztársaságban

Infostart / MTI

Felborult egy hajó a Kongói Demokratikus Köztársaság északnyugati részén, a balesetben a helyi források pénteki közlése szerint több mint száz ember életét vesztette.

Túlterhelt volt a hajó, amely éjjel nem is járhatott volna – ezért történt a körülbelül 100 halálos áldozattal járó katasztrófa a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

A hajót a Nsolo és a Maringa folyók összefolyásánál érte a szerencsétlenség szerdán Egyenlítői tartományban.

Dieu Merci Akula Mboyo, egy helyi közlekedésbiztonsági civil szervezet tisztségviselője azt közölte: a halálos áldozatok között van mintegy 60 diák. Elmondása szerint a balesetet az okozta, hogy a hajó túlterhelt volt, és éjszaka közlekedett, ami hivatalosan tilos lenne. A helyi sajtó 86 halálos áldozatról számolt be. A hatóságok hivatalos adatokat még nem tettek közzé.

Kongóban nem ritkák a hajóbalesetek a járművek túlterhelése és elhanyagolt állapota miatt. Legutóbb júniusban borult fel több hajó a Tumba-tavon, akkor 48 ember meghalt, és 107-en eltűntek.

