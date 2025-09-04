ARÉNA
2025. szeptember 4. csütörtök
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 3: Frances President Emmanuel Macron greets Ukraines President Volodymyr Zelensky prior to their meeting at the Elysee presidential palace on September 3, 2025 in Paris France. A so-called Coalition of the Willing, counting some 30 countries, intends to provide support to Ukraines military and possibly deploy some of its own soldiers to Ukraine when and if a ceasefire is agreed. The deployment would aim to deter future Russian aggression. (Photo by Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images)
Nyitókép: Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images

Macron nagy bejelentést tett: indulnának a külföldi egyenruhások Ukrajnába

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A jelenlegi helyzet szerint huszonhat ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába egy tűzszüneti, illetve békemegállapodás biztosítására – közölte csütörtökön Emmanuel Macron francia elnök.

26 ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába – mondta Emmanuel Macron francia elnök, miután Párizsban tárgyalt a kijevi vezetést támogató, úgynevezett „tettrekészek” koalíciójához tartozó országok vezető képviselőivel.

Macron közlése szerint ezek az országok csapatokat küldenének Ukrajnába; szárazföldi, légi vagy tengeri jelenlétükkel segítenének garantálni a fegyvernyugvást. Hozzátette, további országok is fontolgatják, hogy részt vesznek.

„Ez a haderő nem törekszik háborút indítani Oroszország ellen, hanem a béke biztosítását és egyértelmű stratégiai jelzés küldését szolgálja”

– hangoztatta Macron. „Egy fegyverszünet keretében alkalmazzák majd, nem a frontvonalon, hanem a jelenleg meghatározásra kerülő területeken, de célja megakadályozni minden újabb, illetve nagyobb agressziót, egyértelműen bevonva a 26 államot Ukrajna tartós biztonságába” – húzta alá.

Emmanuel Macron nagy bejelentést tett: indulnának a külföldi egyenruhások Ukrajnába

Emmanuel Macron nagy bejelentést tett: indulnának a külföldi egyenruhások Ukrajnába

A jelenlegi helyzet szerint huszonhat ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába egy tűzszüneti, illetve békemegállapodás biztosítására – közölte Emmanuel Macron francia elnök.
 

Five Portuguese nationals among the 16 Lisbon funicular victims

Five Portuguese nationals among the 16 Lisbon funicular victims

The company operating the capital's funiculars says it's investigating claims the vehicle was given the all-clear on the day of the crash.

