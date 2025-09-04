Macron nagy bejelentést tett: indulnának a külföldi egyenruhások Ukrajnába

26 ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába – mondta Emmanuel Macron francia elnök, miután Párizsban tárgyalt a kijevi vezetést támogató, úgynevezett „tettrekészek” koalíciójához tartozó országok vezető képviselőivel.

Macron közlése szerint ezek az országok csapatokat küldenének Ukrajnába; szárazföldi, légi vagy tengeri jelenlétükkel segítenének garantálni a fegyvernyugvást. Hozzátette, további országok is fontolgatják, hogy részt vesznek.

„Ez a haderő nem törekszik háborút indítani Oroszország ellen, hanem a béke biztosítását és egyértelmű stratégiai jelzés küldését szolgálja”

– hangoztatta Macron. „Egy fegyverszünet keretében alkalmazzák majd, nem a frontvonalon, hanem a jelenleg meghatározásra kerülő területeken, de célja megakadályozni minden újabb, illetve nagyobb agressziót, egyértelműen bevonva a 26 államot Ukrajna tartós biztonságába” – húzta alá.