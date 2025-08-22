ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.24
usd:
341.66
bux:
106058.98
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
háborús bűntett, katonák, gépkarabély géppuska // A salvadoran soldiers hand holding an M16 rifle.
Nyitókép: Natnan Srisuwan/Getty Images

Fordulat: Csehország kész lenne katonákat küldeni Ukrajnába – ezekkel a feltételekkel

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

„Ha a háborúban sikerülne fegyverszünetet elérni, és a nyugati államok közösen döntést hoznának egy békefenntartó misszióról, Csehország is hajlandó lenne katonákat küldeni Ukrajnába” – jelentette ki Jana Černochová cseh védelmi miniszter. Petr Pavel köztársasági elnök pedig úgy nyilatkozott: egy háborút lezáró megállapodás érdekében Ukrajnának valószínűleg területeket kellene feladnia. Bár ez sértené a nemzetközi jogot, az elnök ideiglenes megoldásként tekintene rá.

A cseh védelmi tárca vezetője kedden a Seznam Zprávy weboldalnak adott interjújában még úgy nyilatkozott, hogy ha fegyverszünet jönne létre Ukrajnában, Csehország a Nyugat által Kijevnek nyújtott biztonsági garanciák keretében nem küldene katonákat Ukrajnába. Csütörtökön viszont már úgy fogalmazott, hogy Csehország egy esetleges fegyverszünet után kész lenne tárgyalni katonák bevetéséről, ha nem fenyegetné őket közvetlen életveszély. Hangsúlyozta azonban azt is, hogy jelenleg korai lenne végleges kijelentéseket tenni mivel eddig sem Kijev, sem a szövetséges országok nem kértek hasonlót, és a katonák közvetlen bevetése a konfliktus eszkalációjához vezethetne.

Jana Černochová emlékeztetett arra is, hogy Csehország eddig elsősorban fegyverekkel, kiképzési programokkal, logisztikai támogatással és humanitárius segítséggel segítette Ukrajnát, és a jövőben is hasonló szerepvállalásra számítanak.

A vita előzménye Petr Pavel államfő nyilatkozata volt, aki egy interjúban kijelentette: Csehországnak természetes módon részt kellene vállalnia az esetleges ukrajnai békefenntartásban, hiszen az ország a háború kitörése óta aktívan támogatja Kijevet. Pavel ugyanakkor a békefolyamat tartalmáról is nyíltan beszélt: szerinte egy háborút lezáró megállapodás érdekében Ukrajnának valószínűleg területeket kellene feladnia. Bár ez sértené a nemzetközi jogot, az elnök ideiglenes megoldásként tekintene rá, amely a jelenlegi harctéri realitásokat tükrözné.

„Szándékosan beszélek ideiglenes megállapodásról, mert semmiféle egyezségnek nem szabadna jogilag elismernie Oroszország területi szerzeményeit. Az ENSZ alapokmányában lefektetett területi integritás elvéhez továbbra is ragaszkodnunk kell” – hangsúlyozta Petr Pavel. Úgy vélte, a területfeladás a kisebbik rosszat jelentené a háború folytatásával szemben, amely újabb emberéleteket és hatalmas anyagi károkat okozna. Egyúttal figyelmeztetett: az ukrajnai béke feltételeinek kidolgozása kizárólag Ukrajna és Oroszország jogköre, más államoknak nem szabad beleszólniuk abba, milyen területekről mondjon le vagy melyeket tartson meg Kijev.

A cseh elnök a nyugati szankciópolitikát is bírálta. Véleménye szerint a háború elején sokkal erősebb és határozottabb intézkedésekre lett volna szükség Oroszország ellen, mert ez elősegíthette volna Ukrajna hatékonyabb védelmét, és csökkenthette volna az emberi és anyagi veszteségeket.

Kezdőlap    Tudósítóink    Fordulat: Csehország kész lenne katonákat küldeni Ukrajnába – ezekkel a feltételekkel

ukrajna

csehország

háború

békefenntartás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újra hadrendben a gigantikus orosz nukleáris hadihajó – de mit érhet el vele Moszkva?

Újra hadrendben a gigantikus orosz nukleáris hadihajó – de mit érhet el vele Moszkva?

Oroszország 28 év után teljes körűen felújította és ismét szolgálatba állította az Admiral Nahimov nevű, nukleáris meghajtású hadihajóját. A hatalmas, 28 ezer tonnás cirkáló az orosz tengeri flotta zászlóshajója lesz, de az InfoRádiónak nyilatkozó Kaiser Ferenc (docens, NKE) szerint csak erődemonstrációra jó.
 

Kaja Kallas: ez egy Vlagyimir Putyin által állított csapda

Horváth Sebestyén: Donald Trump számos együttműködési területet akar megnyitni az oroszokkal

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.22. péntek, 18:00
Balatoni Katalin
miniszterelnöki biztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Napnál is idősebb anyagot találtak tudósok egy aszteroidán

A Napnál is idősebb anyagot találtak tudósok egy aszteroidán

A Napnál is idősebb anyagokat találtak a kutatók, mintegy 200 millió mérföldre a Földtől, ami új betekintést nyújt a Naprendszer korai időszakába - írta meg a Sky News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok

Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok

Az Egyesült Államokban évente átlagosan hét ember fertőződik meg a betegséget okozó Yersinia pestis baktériummal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Famine confirmed in Gaza City for first time, UN-backed report says

Famine confirmed in Gaza City for first time, UN-backed report says

Israel says "there is no famine in Gaza" after the IPC reports more than 500,000 people in the Strip are facing "starvation, destitution and death".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 09:07
Áttörés a „modern idők legnagyobb háborús szabotázsa” ügyében
2025. augusztus 22. 07:04
Kampányfogás vagy reális cél? Fanyar mosollyal fogadták Petr Fiala bejelentését
×
×
×
×