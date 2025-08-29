ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.06
usd:
340.61
bux:
103269.24
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Ütközőzónát javasol több európai NATO-tagállam Ukrajna és Oroszország között

Infostart

A két háborúzó fél hadseregei közötti legalább 40 kilométer széles fegyvermentes övezet létrehozás lehetne a béke felé tett első és legfontosabb lépés – közölték európai diplomaták.

A Politicónak név nélkül nyilatkozó tisztviselők azt is elárulták, hogy a javaslat több sebből is vérzik. Egyrészt nem tisztázott, hogy milyen szélességű legyen az ütközőzóna, másrészt azt sem tudni: milyen nemzetiségű csapatok felügyelnék a fegyvernyugvást. Eddig ugyanis csak Párizs és London jelezte, hogy hajlandó lenne békefenntartókat vezényelni Ukrajnába, ellenben mind Berlin, mind pedig Varsó elzárkózik ettől.

A németek és a lengyelek is attól tartanak, hogy az oroszok nem lennének tekintettel egy nemzetközi megállapodásra, és ha úgy adódna, rátámadnának a tűzszüneti ellenőrökre.

„A nyugati szövetségesek kétségbeesetten kapaszkodnak egy szalmaszálba”

– jellemezte a helyzetet az újságnak a Pentagon egyik korábbi vezető munkatársa. Jim Townsend, aki Barack Obama elnöksége idején az európai és a NATO ügyek felelőse volt, hozzátette: „Az oroszok nem félnek az európaiaktól. Nagyon téved, aki azt hiszi, néhány brit és francia katona majd visszatartja őket attól, hogy tovább nyomuljanak Ukrajna belseje felé.”

Ezzel a véleménnyel más diplomaták is egyetértettek, mondván, egy ütközőzóna esetleg közelebb viheti az oroszokat a még el sem foglalt ukrán városokhoz. Ráadásul a javaslat mindenképpen azt igényli, hogy Kijev lemondjon bizonyos területeiről, amit egyelőre vonakodik elfogadni. Ellenben az oroszoknak tetszik az elképzelés, hiszen Vlagyimir Putyin elnök is többször beszélt már arról, hogy valamiféle ütközőövezetet kellene létesíteni a NATO és Oroszország között. Igaz, ő egész Ukrajnát szeretné ebben a szerepben látni.

A mostani javaslat további buktatója lehet az is, hogy a Kreml eddig mereven elutasította NATO-katonák Ukrajnába küldését, még akkor is, ha békefenntartóként érkeznének. De egyelőre nincs is olyan, szövetségen kívüli állam, amely jelezte volna, hogy csapatokkal venne részt egy ukrajnai tűzszünet ellenőrzésében. Sőt, a németek és a lengyelek mellett az amerikaiak sem akarják, hogy a katonáik ukrán földre lépjenek. Donald Trump ezt a leghatározottabban leszögezte, méghozzá azzal megtoldva, hogy a konfliktus lezárásában az európai NATO-államokra hárul a feladatok túlnyomó része. Az Egyesült Államok csak külső támogatást hajlandó adni ehhez.

Ám még azt sem tudni, hogy ez pontosan mit jelent. Amikor péládul nemrég az európai tisztviselők a Pentagontól kértek segítséget a műholdas megfigyelésekhez és légi támogatásokhoz, az amerikai katonai vezetés azt közölte, hogy csak a lehető legkisebb mértékben akar részt venni az ilyen feladatokban. Bár ehhez az Egyesült Államok rendelkezik a legtöbb és legjobb eszközzel. Mindezt annak dacára közölte a Pentagon, hogy korábban Trump elnök még azt ígérte: Washington minden létező módon szavatolni fogja egy esetleges békemegállapodás betartását.

Így az európai NATO-államok most arra várnak, hogy az amerikai vezetés végre eldöntse, mennyire akar belebonyolódni az ukrajnai béketeremtésbe. Washington viszont előbb azt akarja, hogy az európaiak kiterítsék a kártyáikat, elárulják végre, mi mindenre lennének hajlandók. „Egyelőre csak kerülgetjük egymást” – mondta az egyik európai tisztviselő.

Kezdőlap    Külföld    Ütközőzónát javasol több európai NATO-tagállam Ukrajna és Oroszország között

ukrajna

politico

ütköző övezet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Költségvetési földcsuszamláshoz vezetett a NATO történetében az ukrajnai orosz háború és nem utolsó sorban Donald Trump hivatalba lépése: a tagállamok túlnyomó többségében felgyorsultak a védelmi kiadások növelését célzó erőfeszítések.
 

Még be is perelik Ukrajnát

Az USA rengeteg fegyvert szállít Ukrajnának, de nem ingyen

Az amerikai elnök szerint talán még nem jött el a béke ideje Ukrajnában

Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is

Acél sündisznóvá kell válnia Ukrajnának – Von der Leyen az ukrán és az amerikai elnökkel egyeztetett

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Tegnap súlyos támadás érte az ukrán fővárost, a mentési munkálatok még ma reggel is folynak. A civil áldozatokról szóló hírek mellett kiderült, hogy az orosz haderő lebombázta a török Baykar vállalat dróngyárát is az ukrán fővárosban. Az oroszok Pokrovszktól északra Rogyinszkét és Krasznij Limant ostromolják, a T-05-15-ös főutat gyakorlatilag teljesen elvágták. A nap folyamán a CNN kiszivárogtatta: az Egyesült Államok több mint 3000 nagy hatótávolságú rakétát készül küldeni Ukrajnának, Donald Trump jóváhagyásával. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Külföldön taroltak a magyar cégek: brutális számokat hozott az export

Külföldön taroltak a magyar cégek: brutális számokat hozott az export

Júliusban a magyar cégek többet exportáltak, mint importáltak: a külkereskedelmi többlet elérte a 578 millió eurót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Court rules Paetongtarn Shinawatra breached ethics in call where she called Hun Sen "uncle" shortly before border conflict.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 12:59
A boszniai szerbek november végén választhatnak új elnököt
2025. augusztus 29. 12:20
Az USA rengeteg fegyvert szállít Ukrajnának, de nem ingyen
×
×
×
×