Close tail view of a F-16 Fighting Falcon in a high G maneuver, with condensation streaks at the wing roots and afterburner on
Nyitókép: rancho_runner/Getty Images

Dráma a légiparádé főpróbáján: lezuhant egy F–16-os, a pilóta meghalt

Infostart / MTI

Egy nemzetközi légibemutatót megelőző gyakorlat során lezuhant egy F-16-os vadászrepülőgép a közép-lengyelországi Radomban, a pilóta életét vesztette – közölte Tomasz Siemoniak, a lengyel titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter csütörtök este a TVN24 kereskedelmi hírtelevízióban.

„Ez egy nagyon drámai pillanat a lengyel légierő számára, először zuhant le egy F–16-os” fogalmazott Siemoniak.

Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő az X-en azt írta: a baleset helyszínére Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter utazik, aki a történteket már megbeszélte Donald Tusk miniszterelnökkel.

Radomban a hétvégén tartották volna az AirSHOW nevű, kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi légiparádét, amelyre 20 országból vártak résztvevőket. A wp.pl hírportál a lengyel hadseregre hivatkozva azt írta, hogy a rendezvényt a tragédia miatt törölték.

(Címlapképünk illusztráció.)

