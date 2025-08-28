Dráma a légiparádé főpróbáján: lezuhant egy F–16-os, a pilóta meghalt

„Ez egy nagyon drámai pillanat a lengyel légierő számára, először zuhant le egy F–16-os” fogalmazott Siemoniak.

Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő az X-en azt írta: a baleset helyszínére Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter utazik, aki a történteket már megbeszélte Donald Tusk miniszterelnökkel.

Radomban a hétvégén tartották volna az AirSHOW nevű, kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi légiparádét, amelyre 20 országból vártak résztvevőket. A wp.pl hírportál a lengyel hadseregre hivatkozva azt írta, hogy a rendezvényt a tragédia miatt törölték.

