Kiszabadult Herszon volt polgármestere az orosz fogságból - megdöbbentő változáson ment keresztül

Vasárnap szabadult több mint három év után az orosz fogságból Herszon volt polgármestere, Volodimir Mikolajenko – írja a 444.

Krisztina Berdinszkih ukrán újságíró Facebook-on tett közzé fotót a városvezető „előtte-utána” állapotáról:

Volodimir Mikolajenkót több társával együtt az ukrán függetlenség napján engedték el egy fogolycsere keretében. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint 146 katonájukat kapták vissza, cserébe pedig 146 ukrán hadifoglyot adták át az ukránoknak.

A fogolycseréről videó is készült:

Herszon volt polgármestere a videóban azt mondta, orosz fogvatartóinak célja az volt, hogy testileg-lelkileg megtörjék őket. Elmondása szerint sok fiatal nehezen viselte a fogságot, többen is öngyilkosok lettek, de erről nem kívánt bővebben beszélni az ünnepnapra tekintettel.