2025. augusztus 25. hétfő
military soldier in handcuffs, hands behind his back, on a dark background. Concept: war criminal, prisoner of war, tribunal. a prisoner of war under interrogation.
Nyitókép: Diy13/Getty Images

Kiszabadult Herszon volt polgármestere az orosz fogságból - megdöbbentő változáson ment keresztül

Infostart

Volodimir Mikolajenko több mint három évig volt fogságban, most fogolycsere útján került vissza hazájába.

Vasárnap szabadult több mint három év után az orosz fogságból Herszon volt polgármestere, Volodimir Mikolajenko – írja a 444.

Krisztina Berdinszkih ukrán újságíró Facebook-on tett közzé fotót a városvezető „előtte-utána” állapotáról:

Volodimir Mikolajenkót több társával együtt az ukrán függetlenség napján engedték el egy fogolycsere keretében. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint 146 katonájukat kapták vissza, cserébe pedig 146 ukrán hadifoglyot adták át az ukránoknak.

A fogolycseréről videó is készült:

Herszon volt polgármestere a videóban azt mondta, orosz fogvatartóinak célja az volt, hogy testileg-lelkileg megtörjék őket. Elmondása szerint sok fiatal nehezen viselte a fogságot, többen is öngyilkosok lettek, de erről nem kívánt bővebben beszélni az ünnepnapra tekintettel.

Külföld

oroszország

ukrajna

polgármester

fogolycsere

hadifogoly

herszon

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai

Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai

Miközben a vasi megyeszékhelyen súlyos lakhatási válság tombol, sok ingatlantulajdonos a befektetési céllal vásárolt lakást sem adja bérbe, inkább hagyja üresen állni. De miért is?!

2025. augusztus 25. 18:29
