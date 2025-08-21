Amerikai bombázók mellett kapták le a magyar Gripeneket – videó

Augusztus 1-jétől negyedik alkalommal látja el Magyarország vezető nemzetként a balti országok légtérrendészeti feladatait Spanyolországgal és Olaszországgal együttműködésben, mintegy 80 katonával és négy Gripen harci repülőgéppel. A NATO Balti Légtérrendészeti Missziójában számos feladata van a magyar vadászpilótáknak, akiknek éles bevetése is volt augusztus elején, oroszokat "fogtak".

A Gripenek munkájáról fotókat és videókat szúrt ki a vg.hu. Az Aranysas 2.0 Facebook-oldalon az olvasható (és képeken is látható), hogy 19-én 2-2 magyar és svéd Gripen az amerikai légierő B-1 Lancer bombázójával a rigai Szabadság-emlékmű felett repült díszelgő köteléket. Az Instagramra pedig egy videó is felkerült:

A NATO keleti szárnyán a légi jelenlét nem csupán katonai gyakorlat, hanem stratégiai üzenet, hiszen a szövetség tagjai egymás biztonságáért is felelősséget vállalnak.