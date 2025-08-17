Két oroszt lőtt ki egy ukrán mesterlövész 4000 méterről

A lövést drónirányítás és mesterséges intelligencia segítségével, egy ukrán fejlesztésű, 14,5 mm-es „Alligator” puskával adták le.

Az „Alligator” eredetileg anyagi célpontok elleni fegyverként készült, maximális hatótávolsága a fejlesztők szerint 2 kilométer volt. A mostani, 4000 méteres teljesítmény azonban messze felülmúlta a tervezői elvárásokat.

Ukrainian sniper eliminates two #ruSSian`Z from a distance of 4,000 (❗️) meters in the Pokrovsk direction.

The fire was adjusted using AI and UAVs.

Shot done with 14.5 mm Aligator sniper rifle.#Ukraine #UkraineruSSiaWar #ruSSia pic.twitter.com/CtToSTgyz9 — Kiborgz (@Kiborgzzz) August 15, 2025

Az előző rekordot szintén ukrán mesterlövész tartotta, aki 3900 méterről talált el célpontot.

Májusban írtunk arról, hogy egy ukrán mesterlövész kilőtte egy manőverező orosz páncélos vezetőjét, megállítva ezzel az orosz rohamot. A lövéseket 1700 méteres távolságból adták le.

Az E40 mesterlövész csoport által közzétett videón látható (mondjuk alig), hogy egy ukrán mesterlövész pontos lövések sorozatát adta le egy orosz páncélozott járműre, amely nem sokkal később megállt a harctéren.