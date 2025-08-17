ARÉNA
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
Person taking aim with rifle, shallow depth of field, slight grain due to low light.
Nyitókép: Eddisonphotos/Getty Images

Két oroszt lőtt ki egy ukrán mesterlövész 4000 méterről

A „Privyd” (Szellem) egység egy mesterlövésze 4000 méteres távolságból, egyetlen lövéssel semmisített meg két orosz katonát.

A lövést drónirányítás és mesterséges intelligencia segítségével, egy ukrán fejlesztésű, 14,5 mm-es „Alligator” puskával adták le.

Az „Alligator” eredetileg anyagi célpontok elleni fegyverként készült, maximális hatótávolsága a fejlesztők szerint 2 kilométer volt. A mostani, 4000 méteres teljesítmény azonban messze felülmúlta a tervezői elvárásokat.

Az előző rekordot szintén ukrán mesterlövész tartotta, aki 3900 méterről talált el célpontot.

Májusban írtunk arról, hogy egy ukrán mesterlövész kilőtte egy manőverező orosz páncélos vezetőjét, megállítva ezzel az orosz rohamot. A lövéseket 1700 méteres távolságból adták le.

Az E40 mesterlövész csoport által közzétett videón látható (mondjuk alig), hogy egy ukrán mesterlövész pontos lövések sorozatát adta le egy orosz páncélozott járműre, amely nem sokkal később megállt a harctéren.

