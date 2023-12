Félelmetes, eddig még soha nem látott mesterlövész-felvételek Ukrajnából

Számos katonai szakértő úgy gondolja, hogy Avdijivka lehet az újabb Bahmut. A kelet-ukrajnai Donyeck város közvetlen közelében fekvő településért hónapok óta öldöklő harcok dúlnak. Az ukránok elkeseredetten támadnak, az oroszok pedig minden igyekezetükkel próbálják visszaszorítani őket. Sőt, most ők vannak állítólag fölényben.

A harcokban mindkét oldal a legjobb egységeit veti be, köztük speciálisan kiképzett alakulatokat is. Az ukrán hadsereg különleges egységének (SzSzO) katonái a csapat mesterlövészének éjszakai találatait vették fel infrakamerával.

A sniper from Ukrainian SSO, shot down 12 Russian soldiers in the Avdiivka area within 1 hour of work. You can even see the trajectory of the bullets. In the back an abandoned Leopard 2A6 can also be seen. Likely the one damaged in the beginning of November. pic.twitter.com/uGAmqiirKJ