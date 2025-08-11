Az ukrán elnök szerint az oroszok minél tovább akarják folytatni a háborút

"Oroszország elhúzza a háborút, ezért keményebb globális nyomást érdemel. Oroszország elutasítja az öldöklés leállítását és ezért nem szabad semmilyen jutalmat kapnia, vagy előnyhöz jutnia" - írta Zelenszkij. "Ez nemcsak egy erkölcsi, hanem egy észszerű álláspont. Engedmények nem győznek meg egy gyilkost" - hangoztatta az ukrán vezető.

Zelenszkij mikroblogján beszámolt egyben az indiai miniszterelnökkel és a szaúdi trónörökössel folytatott telefonbeszélgetéséről is. Az ukrán elnök köszönetet mondott Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökösnek "a béke érdekében tett erőfeszítésekre való készségéért". "A vezetőkkel gyakorlatilag éjjel-nappal folyamatos a kommunikáció - állandó kapcsolatban vagyunk" - írta az X-en.

"Most érkezett el az a pillanat, amikor valódi esély van a békére" - fűzte hozzá.

Az ukrán vezető közölte, hogy hosszasan beszélt Narendra Modi indiai kormányfővel, akivel megvitatták az orosz olaj elleni szankciókat és egy személyes találkozóban állapodtak meg szeptemberre.

"Fontos, hogy India támogassa békére irányuló erőfeszítéseinket, és ossza azt az álláspontot, hogy mindenről, ami Ukrajnát érinti, Ukrajna részvételével kell dönteni" - húzta alá Zelenszkij, hozzátéve, hogy "fontos, hogy minden olyan vezető, aki kézzelfogható befolyással rendelkezik Oroszország felett, megfelelő jelzéseket küldjön Moszkvának".

Modi a nap folyamán közölte, hogy örül a várható találkozónak Zelenszkijjel és meghallgassa véleményét a legújabb fejleményekkel kapcsolatban. Az indiai miniszterelnök hangsúlyozta: ismertette Újdelhi álláspontját, miszerint az ukrajnai konfliktus gyors és békés rendezésére van szükség.