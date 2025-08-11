ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.79
usd:
340.86
bux:
104190.64
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Nyitókép: X / NEXTA

Az ukrán elnök szerint az oroszok minél tovább akarják folytatni a háborút

Infostart / MTI

Engedmények nem fogják rábírni Oroszországot a harcok leállítására, ezért szükséges a nyomás növelése Moszkvára - vélekedett hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en az augusztus 15-re tervezett orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt.

"Oroszország elhúzza a háborút, ezért keményebb globális nyomást érdemel. Oroszország elutasítja az öldöklés leállítását és ezért nem szabad semmilyen jutalmat kapnia, vagy előnyhöz jutnia" - írta Zelenszkij. "Ez nemcsak egy erkölcsi, hanem egy észszerű álláspont. Engedmények nem győznek meg egy gyilkost" - hangoztatta az ukrán vezető.

Zelenszkij mikroblogján beszámolt egyben az indiai miniszterelnökkel és a szaúdi trónörökössel folytatott telefonbeszélgetéséről is. Az ukrán elnök köszönetet mondott Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökösnek "a béke érdekében tett erőfeszítésekre való készségéért". "A vezetőkkel gyakorlatilag éjjel-nappal folyamatos a kommunikáció - állandó kapcsolatban vagyunk" - írta az X-en.

"Most érkezett el az a pillanat, amikor valódi esély van a békére" - fűzte hozzá.

Az ukrán vezető közölte, hogy hosszasan beszélt Narendra Modi indiai kormányfővel, akivel megvitatták az orosz olaj elleni szankciókat és egy személyes találkozóban állapodtak meg szeptemberre.

"Fontos, hogy India támogassa békére irányuló erőfeszítéseinket, és ossza azt az álláspontot, hogy mindenről, ami Ukrajnát érinti, Ukrajna részvételével kell dönteni" - húzta alá Zelenszkij, hozzátéve, hogy "fontos, hogy minden olyan vezető, aki kézzelfogható befolyással rendelkezik Oroszország felett, megfelelő jelzéseket küldjön Moszkvának".

Modi a nap folyamán közölte, hogy örül a várható találkozónak Zelenszkijjel és meghallgassa véleményét a legújabb fejleményekkel kapcsolatban. Az indiai miniszterelnök hangsúlyozta: ismertette Újdelhi álláspontját, miszerint az ukrajnai konfliktus gyors és békés rendezésére van szükség.

Kezdőlap    Külföld    Az ukrán elnök szerint az oroszok minél tovább akarják folytatni a háborút

oroszország

háború

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a nagy találkozó, mit csinálnak a tőzsdék?

Jön a nagy találkozó, mit csinálnak a tőzsdék?

Jó hangulatban indult a hét a tőzsdéken, az ázsiai indexek emelkedtek és az európai indexek is kisebb pluszokkal kezdték a kereskedést, bár a lendület nem tartott ki, délutánra lefordult a főbb nyugat-európai indexek többsége. A BUX és az OTP közben új történelmi csúcsot állított fel a nyitásban, de a magyar piac sem tudja függetleníteni magát a nemzetközi hangulat alól. A befektetők a héten Trump és Putyin találkozójára figyelnek elsősorban, illetve a kereskedelmi háborús hírek lehetnek a fókuszban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Trump vámjai miatt tombol az indiai bojkott - lecserélnék a McDonalds-ot és az Apple-t

Trump vámjai miatt tombol az indiai bojkott - lecserélnék a McDonalds-ot és az Apple-t

Az indiaiak egyre inkább támogatják a hazai termékeket, miközben Donald Trump vámjai miatt nő az amerikai áruk elleni felháborodás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will try to get back territory for Ukraine in talks with Putin

Trump says he will try to get back territory for Ukraine in talks with Putin

The US president says talks with Putin on Friday will be a "feel-out meeting" aimed at urging Russia to end the war in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 11. 20:48
Szigorú intézkedést tervez Görögország a migránsokkal szemben
2025. augusztus 11. 20:22
Uniós főképviselő: a tagállamok támogatják az Egyesült Államoknak az igazságos békéhez vezető lépéseit
×
×
×
×