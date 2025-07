Hackertámadás miatt teljesen megbénult az orosz légiközlekedés

Az Aeroflot orosz légitársaság közölte, hogy 42, Moszkvába érkező, illetve Moszkvából induló járatot törölt információs rendszerének meghibásodása miatt. Törölték az Asztrahánnal, Groznijjal, Jekatyerinburggal, Jerevánnal, Kazánnal, Kalinyingráddal, Krasznojarszkkal, Mahacskalával, Minyeralnie Vodival, Minszkkel és más városokkal összeköttetést biztosító járatokat. Az Aeroflot közleményében megjegyezte: az utasok visszatérítést kaphatnak, vagy átfoglalást kérhetnek a következő tíz napban induló járatokra.

A légitársaság hétfőn arról számolt be, hogy hiba keletkezett információs rendszerének működésében. Mint írták: fennakadások lehetségesek a szolgáltatásokban, valamint a hiba kapcsán várhatóan kénytelenek lesznek kiigazítani a menetrendet, járatokat halasztanak, illetve törölnek. Az orosz főügyészség számítógépes információkhoz való jogtalan hozzáférés címén vizsgálatot indított az ügyben.

Tudósítások szerint a támadás olyan jelentős károkat okozott a légitársaság rendszerében, hogy még megtankolni sem tudták a gépeket.

Korábban egy ukránbarát, magát Néma Varjúnak (Silent Crow) nevező hackercsoport online nyilatkozatában hétfőn magára vállalta az Aeroflot orosz légitársaság információs infrastruktúrája elleni támadást, amelyet állítása szerint a Cyberpartisans BY belorusz csoporttal együtt hajtott végre. A Reuters brit hírügynökség nem tudta független forrásból ellenőrizni a nyilatkozat hitelességét, amely szerint a kibertámadásban fehérorosz hackerek is részt vettek.

