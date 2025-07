Drámai napokat élnek át a Fülöp-szigetek lakói – képek, videó

A trópusi vihar pénteken az ország északi, hegyvidéki régiójában tombolt, ahol az áradások és földcsuszamlások miatt számos falu lakosságát evakuálni kellett.

A Co-may tájfun csütörtök este a Pangasinán tartománybeli Agno városnál ért a szárazföld fölé óránként átlagosan 120, de időnként 165 kilométeres erősségű széllökésekkel. Az északkelet felé haladó vihar péntek reggelre kissé gyengült, a szél erőssége óránként 100 kilométeresre csökkent.

A Fülöp-szigeteki katasztrófavédelem közlése szerint az utóbbi hét viharos időjárása és a tájfun miatt felerősödött monszun hatására kialakult áradások és földcsuszamlások miatt már legkevesebb 25 ember vesztette életét, nyolcan pedig eltűntek.

A Fülöp-szigeteki kormány Manilában három nappal ezelőtt elrendelte az iskolák bezárását, és az északi Luzón sziget 35 tartományában is felfüggesztette a tanítást. Az északi térségben legkevesebb 77 városban és faluban hirdettek ki a természeti katasztrófa miatt rendkívüli állapotot, ami megkönnyíti a vészhelyzeti alapokhoz való hozzájutást, és az intézkedés részeként befagyasztották az alapvető élelmiszerek, köztük a rizs árát.

