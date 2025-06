Heves orosz támadás érte a kelet-ukrajnai Harkivot

Ihor Tyerehov polgármester a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy éjszaka folyamán robbanások tucatjai hallatszottak az orosz határhoz közeli városban, és az orosz erők lakóépületeket, oktatási és infrastrukturális létesítményeket is támadtak. A polgármester azt írta, hogy Harkivot 48 Sahíd drón, két rakéta és négy irányított bomba találta el, három ember meghalt, 22 másik pedig megsebesült. Közlése szerint ez volt a város elleni legerősebb támadás az ukrajnai háború kezdete óta eltelt több mint három évben.

Kharkiv in flames. More than 50 explosions in just two hours. Russia launched 48 Shahed drones, 4 glide bombs, and 2 missiles — one of the heaviest attacks on the city. Three killed. And again - residential building under attack. pic.twitter.com/JwGBfbjtpw

Oleh Szinyehubov megyei katonai kormányzó azt közölte, hogy a város egyik polgári ipari létesítményét 40 drónnal, egy rakétával és négy bombával támadták, ami tüzet okozott. Hozzátette, hogy a romok alatt még mindig lehetnek emberek.

Az ukrán hadsereg szerint Oroszország az éjszaka folyamán 206 drónt, 2 ballisztikus és 7 egyéb rakétát indított Ukrajna ellen. A tájékoztatás szerint a légvédelmi egységek 87 drónt lőttek le, míg további 80 drón elveszett, vagy olyan drónszimulátorok voltak, amelyek nem hordoztak robbanófejeket. Tíz helyszínt ért találat - derült ki a beszámolóból.

Rescuers are currently attempting to pull survivors from burning buildings and from under rubble in Kharkiv at this hour, after Russians committed what is said to be the largest attack of the war, with at least 2 dead and dozens injured, including children.



Over 50 explosions… pic.twitter.com/NUDK7KsUV2