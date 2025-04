Súlyos földrengés Dél-Amerikában

Szombati hivatalos közlések szerint a 6,3-as erejű földrengés főként a tengerparti Esmeraldas városát éritette, ahol négy egészségügyi központ és 18 iskola semmisült meg. Az ország 24 tartományából tízben érezni lehetett a rengéseket. A rengés hipocentruma a Csendes-óceánban volt, mintegy 30 kilométer mélységben a tengerfenéken, de alig 9 kilométerre a 230 ezer lakosú Esmeraldastól.

Landslide in San Lorenzo due to earthquake with epicentar in Esmeraldas, Ecuador

The quake was felt in 10 provinces and 56 cantons nationwide. pic.twitter.com/JAEB9JNufH