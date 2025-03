Több turista meghalt a Vörös-tengeren történt katasztrófában

A baleset délelőtt, a parttól egy kilométernyire történt, sajtójelentések szerint a búvárhajó korallzátonynak ütközhetett. Az utasok többségét az orosz főkonzulátus szerint kimentették, de az előzetes adatok szerint legkevesebb négy orosz állampolgár életét vesztette. A fedélzeten kiskorúak is voltak. A kimentett turistákat hurghadai szállodákba és kórházakba szállították.

A Vörös-tengeri Kormányzóság részéről azt közölték, hogy a halálos áldozatok külföldi állampolgárok.

At least six people are feared dead, with nine others injured, after a tourist submarine sank off the coast of the Egyptian Red Sea city of Hurghada early on Thursday, local sources tell the BBC. https://t.co/XJxL81icMd pic.twitter.com/aArEfcXi2b