A fegyverek ukrán Dávidja az orosz Góliát ellen - videó

Az orosz hadsereg legkorszerűbb T-90-es, úgynevezett áttörő tankját egy ukrán robot lepte meg. Az FPV drón által közvetített képet a robot kezelője egy különleges VR-szemüveghez hasonló eszközön keresztül úgy látja, mintha maga is a drónon ülne.

A tank és a drón találkozását egy másik robot vette videóra. Az FPV előbb óvatosan közel repült az orosz harckocsihoz és alaposan szemügyre vette. Ekkor látta meg a kezelő, hogy a harckocsi tornyának egyik búvónyílása nyitva van. Egyenesen a tank belsejébe repült és ott robbant fel. A detonáció berobbantotta a harcjármű belsejében tárolt lőszert.

Russian tank T-90 "Breakthrough".

Now, after the Ukrainian drone, it is called “Detonation” and “Burnt”. pic.twitter.com/nVMLgdX1uO