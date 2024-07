Úgy tűnik, bejött az ukránoknak a "kőkorszaki" hadviselés – videó

Nagyon sok olyan drónt használnak mind az oroszok, mind az ukránok a légi harc során, amelyeket az eszköz kameraképét nézve vezérelnek a katonák. Ezek az úgynevezett FPV-drónok (first-person-view), amelyek a levegőben összetalálkozva próbálják egymást is harcképtelenné tenni. Volt, hogy gránátot dobtak a másikra, vagy egyszerűen csak nekivezették az eszközt az ellenséges drónnak. Nemrég pedig egy videó tanúsága szerint egy botot szereltek az egyik drónra, és azzal "piszkálták meg" az ukránok a nemkívánatos betolakodót.

Úgy tűnik, ez a módszer bejöhetett, mert ismét egy ilyen videó került elő, vette észre a Portfolio az OSINT X-oldalán. A képsorokon egy ukrán FPV drón Herszon környékén eltökélten próbálja a "fegyverzetével" eltalálni egy orosz ZALA 421-16E felderítődrón légcsavarját.

Over the skies of Kherson Oblast, a Ukrainian FPV drone repeatedly whacks a Russian ZALA 421-16E reconnaissance drone with a stick, before eventually disabling the Russian drone’s motor. pic.twitter.com/hC681bo2xk