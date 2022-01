Kiss J. László: hamar itt lesz a CDU megújulásának tesztje

A német Kereszténydemokrata Unió a múlt szeptemberi „katasztrofális” választási vereség után, illetve Angela Merkel 18 évnyi elnöksége, valamint 16 évnyi kancellársága után személyi és tartalmi megújulás előtt állt, melyek közül – Friedrich Merz erős felhatalmazással történő megválasztásával – az előbbi egyik fejezetéhez érkeztünk el – vélekedett Kiss J. László. Emlékeztetett arra, hogy Friedrich Merz harmadik próbálkozása vezetett sikerre, miután tavaly év végén a mintegy 400 ezer párttag véleményét is kikérték az elnöki tisztségről, ami korábban nem volt bevett gyakorlat a CDU-nál, azonban akkor több mint 62 százalékos támogatottságra talált. Most hét végén pedig csaknem 95 százalékot kapott az online tartott pártkongresszuson, és ezt a szándékot még a tagságnak levélben is meg kell majd erősítenie.

A Corvinus Egyetem tanára szerint a CDU legfontosabb feladata most az, hogy pozicionálja, elhelyezze magát a német politikai rendszerben. Megjegyezte, Németország a merkeli érában lényegében egy alternatíva nélküli baloldali köztársasággá lett; a Kereszténydemokrata Unió balra tolódott, így gyakorlatilag a jobbközépen nem maradt párt – magyarázta. Merz ennek megfelelően azt hangsúlyozta, hogy újra egy erős, jobbközép néppártként kell meghatározniuk önmagukat, lezárva egyszersmind a merkeli korszakot.

Kiss J. László arra is felhívta a figyelmet, hogy az új pártelnök erős felhatalmazása azt is előrevetíti, hogy a párt frakciójának a vezetője pozícióját is megkaphatja áprilisban Friedrich Merz; „hogy négy év múlva kancellárjelölt is lesz-e, az nem tudható, hiszen akkor már 70 éves lesz, de az egy másik történet már” – fogalmazott az egyetemi tanár.

A fent említett pozicionálás mellett rendkívüli feladatnak ígérkezik a párt megújítása is, hogy a CDU több fiatalból és nőből álljon, illetve több olyan politikusból, aki a keletnémet térségből származik – sorolta Kiss J. László. Ebből a szempontból az egyik leglényegesebb személyi döntés az új pártfőtitkárnak a neve volt. Merz ugyanis úgy határozta meg, hogy a múlt szeptemberi választási verség oka, ami tulajdonképpen a nagykoalíció jellegében is rejlett, hogy a szociális kérdéseket a CDU átengedte a szociáldemokratáknak, ezért az új pártelnök a 46 éves Mario Czaja szövetségi képviselőt, korábbi berlini szociális szenátort javasolta, akinek a feladata lesz, hogy a szociális szempontokat is jobban érzékeltesse a CDU keretein belül. A megújítás közé tartozik még egy új pártprogram elkészítése is, aminek a feladatát Carsten Linnemannra bízzák, aki korábban a párt gazdasági, illetve a kis- és közép vállalkozókat képviselő szárnyának a vezetője volt – tette hozzá a szakértő, aki szerint

a megújulás tesztje hamar el fog következni, hiszen idén négy tartományi választást tartanak

Németországban, leghamarabb a Saar-vidéken, majd Schleswig-Holsteinben, Észak-Rajna-Vesztfáliában, és végül ősszel Alsó-Szászországban.

Kiss J. László szerint azzal, hogy Angela Merkel nem vett részt a mostani kongresszuson, valamint elhárította azt a korábbi felkérést, miszerint legyen a párt tiszteletbeli elnöke – de még egy, az ENSZ részéről érkezett felkérést is visszautasított korábban – következetesen tartja magát 2018-as nyilvános kijelentéséhez: nemcsak a pártból, hanem politikai életből is távozni kíván.

A Budapesti Corvinus Egyetem tanára végül a jövő nagy kérdésének nevezte, hogy Merz érkezésével miként alakulhatnak a CDU és a Fidesz, vagy akár a magyar–német kapcsolatok. Ismeretes, az új CDU-elnök korábban vállalati jogászként, pénzügyi szakértőként tevékenykedett, 2009 és 2018 között pedig egy sor német nagyvállalat felügyelőbizottságában foglalt helyet, tehát

a gazdasági kérdések nagy szakértője, ami pragmatikus megközelítést sejtet a részéről,

de a korábbi merkeli korszak és annak pragmatizmusa valószínűleg nem tér majd vissza vele – tette hozzá a szakértő.

Nyitókép: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images