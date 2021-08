Robbanás a kabuli repülőtérnél - öngyilkos merénylet lehetett

A Reuters hírügynökség két meg nem nevezett amerikai tisztségviselőre hivatkozva viszont arról számolt be, hogy a robbanás öngyilkos robbantásos merénylet miatt következett be.

A Fehér Ház egy meg nem nevezett tisztségviselője szerint a robbanásról tájékoztatták Joe Biden amerikai elnököt.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

A térségben napok óta afgán állampolgárok ezrei várakoztak arra, hogy evakuálási repülőgépeken elhagyhassák az országot a tálib hatalomátvételt követően. A nyugati országok korábban figyelmeztettek egy lehetséges merénylet veszélyére a környéken.

Helyszíni jelentések szerint halálos áldozatok vannak és sokan megsérültek, nem oldható meg az orvosi ellátás. A Fox News szerint 3 amerikai katona is megsérült. A detonáció a repülőtér az egyik kapunál történhetett.

A Reuters egy tálib tisztségviselőre hivatkozva azt írta, legalább 13 ember meghalt, gyerekek is vannak az áldozatok között. Több tálib fegyveres őr megsebesült a közlés szerint.

A véghajrában vannak a kimenekítési akciók, közeledik az amerikai erők Joe Biden elnök által a napokban megerősített augusztus 31-i csapatkivonási határideje. Az Operation Sámánnak elnevezett magyar kimenekítési művelet már befejeződött, erről itt írtuk meg a publikus tudnivalókat a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium bejelentései alapján.

U.S. Secretary of State Antony Blinken said there are still about 1,500 U.S. citizens in Afghanistan as Western nations rush to evacuate people from the country with less than a week until foreign troops leave https://t.co/eqpw2BrsK9 pic.twitter.com/2DBjQk3PjJ — Reuters (@Reuters) August 26, 2021