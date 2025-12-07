Donald Trump fia vészjóslót mondott a békéről

Donald Trump Jr. beszédében arról beszélt, hogy szerinte az ukrajnai háború folytatása mögött politikai és gazdasági érdekek állnak, és felvetette annak lehetőségét, hogy

az Egyesült Államok beszüntetheti az ukrajnai háborús erőfeszítések támogatását.

Trump Jr. azt állította, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azért hosszabbítja meg a háborút, mert tudja, hogy annak végeztével nem nyerne választást. Emellett azt állította, hogy Ukrajna korruptabb, mint Oroszország, és kritikusan szólt az ukrán „gazdagok” állítólagos meneküléséről és luxuséletéről a háború alatt. Ezen állításaihoz nem szolgáltatott bizonyítékot - olvasható az index.hu-n.

Bírálta az európai szankciókat, azt állítva, hogy azok nem érik el céljukat, mivel az olajár emelkedésével Oroszország finanszírozni tudja a háborút. Az európai tervet, amely "megvárjuk, amíg Oroszország csődbe megy", tervtelennek nevezte.

Az amerikai támogatás jövője

Amikor Donald Trump elnök ukrajnai béketerve kapcsán arról kérdezték, apja elsétálhat-e a rendezéstől, Trump Jr. igennel felelt, apját "a politika egyik legkiszámíthatatlanabb" személyének nevezve. Megfogadta, hogy az Egyesült Államok a jövőben nem lesz többé "az idióta a csekkfüzettel".