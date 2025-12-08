Vasszigorral lépnek fel a dohányosokkal szemben a Balatonnál

A rendelet által érintett két közterület közül a Gyógy tér kiemelt fontosságú, mivel közvetlenül a Szívkórház előtt terül el. A területen látható táblák már jelzik a dohányzási tilalmat, sőt, egy ingyenes leszokást segítő zöldszám is szerepel rajtuk, az önkormányzati büntetés lehetőségét azonban kevesen ismerik - írja a blikk.hu a riportjában.

A kórházi rehabilitáción részt vevő betegek között, akik közül többen infarktuson estek át, sokan a Gyógy téri szemeteskosarak környékére járnak ki cigarettázni, ahogy azt eddig is tették. Itt a szemetesek környékén gyűlnek a cigarettacsikkek, mintegy jelezve a helyszín nem hivatalos használatát.

Vélemények

A szívbeteg rehabilitáción lévő Fodorné Stelkovics Ildikó (Békés vármegyei lakos, aki maga nem dohányzik) üdvözölte az új szabályt: „Nagyon helyes, hogy egyre több helyen megtiltják a dohányzást, minél ritkábban kelljen szívni mások cigifüstjét.”

Ezzel szemben a dohányzó betegek körében megoszlottak a vélemények. Lakatos László, infarktuson átesett vállalkozó elmondása szerint nem tudott a tilalomról, de fontolgatja, hogy nem gyújt rá Füreden tartózkodása alatt, mivel itt alacsonyabb a stressz.

Kázmér nevű beteg viszont elveti az életmódváltást, de a büntetést nem kockáztatja: inkább átsétál a tér túlsó oldalára, ahol a tilalom véget ér.

A szívkórház több betege – mint Éva, Ibolya és Marcsi – azt tervezi, hogy ezentúl a Balaton-partra sétál le a cigarettájával.

A rendelet hatékonysága

Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogyan fogja az önkormányzat betartatni a rendeletet. A polgármesteri hivatal illetékesei, így Holczer András alpolgármester, és a közterület-felügyelet munkatársai sem kívántak tájékoztatást adni a kérdésekre.

Bajzáth Sándor addiktológiai konzultáns szerint a rendelet ugyan felhívhatja a figyelmet a dohányzás kellemetlenségére, és elindíthat valakit a leszokás útján, de a dohányzási tilalom „a többség számára valószínűleg még mindig nem visszatartó erő”.

A szakértő a cigarettát drognak minősítve kiemelte: a leszokáshoz a döntés, az elhatározás és a dohányzási szokások mögötti motivációk (pl. a stressz vagy a halogatás) felismerése szükséges.