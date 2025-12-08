ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.05
usd:
327.82
bux:
108922.07
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dohányzási tilalmat rendeltek el Balatonfüreden, pl. a játszótérnél is.
Nyitókép: Fotó: Trebitsch Péter

Vasszigorral lépnek fel a dohányosokkal szemben a Balatonnál

Infostart

Balatonfüred városvezetése december 1-jétől szigorú dohányzási rendeletet vezetett be a Kiserdő és a Gyógy tér területén. A tilalom a hagyományos és az elektromos cigarettákra is vonatkozik, a szabályszegők 30 ezer forintos pénzbírsággal sújthatók. A rendelet életbe lépése után a helyszíni tapasztalatok vegyes képet mutatnak.

A rendelet által érintett két közterület közül a Gyógy tér kiemelt fontosságú, mivel közvetlenül a Szívkórház előtt terül el. A területen látható táblák már jelzik a dohányzási tilalmat, sőt, egy ingyenes leszokást segítő zöldszám is szerepel rajtuk, az önkormányzati büntetés lehetőségét azonban kevesen ismerik - írja a blikk.hu a riportjában.

A kórházi rehabilitáción részt vevő betegek között, akik közül többen infarktuson estek át, sokan a Gyógy téri szemeteskosarak környékére járnak ki cigarettázni, ahogy azt eddig is tették. Itt a szemetesek környékén gyűlnek a cigarettacsikkek, mintegy jelezve a helyszín nem hivatalos használatát.

Vélemények

A szívbeteg rehabilitáción lévő Fodorné Stelkovics Ildikó (Békés vármegyei lakos, aki maga nem dohányzik) üdvözölte az új szabályt: „Nagyon helyes, hogy egyre több helyen megtiltják a dohányzást, minél ritkábban kelljen szívni mások cigifüstjét.”

Ezzel szemben a dohányzó betegek körében megoszlottak a vélemények. Lakatos László, infarktuson átesett vállalkozó elmondása szerint nem tudott a tilalomról, de fontolgatja, hogy nem gyújt rá Füreden tartózkodása alatt, mivel itt alacsonyabb a stressz.

Kázmér nevű beteg viszont elveti az életmódváltást, de a büntetést nem kockáztatja: inkább átsétál a tér túlsó oldalára, ahol a tilalom véget ér.

A szívkórház több betege – mint Éva, Ibolya és Marcsi – azt tervezi, hogy ezentúl a Balaton-partra sétál le a cigarettájával.

A rendelet hatékonysága

Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogyan fogja az önkormányzat betartatni a rendeletet. A polgármesteri hivatal illetékesei, így Holczer András alpolgármester, és a közterület-felügyelet munkatársai sem kívántak tájékoztatást adni a kérdésekre.

Bajzáth Sándor addiktológiai konzultáns szerint a rendelet ugyan felhívhatja a figyelmet a dohányzás kellemetlenségére, és elindíthat valakit a leszokás útján, de a dohányzási tilalom „a többség számára valószínűleg még mindig nem visszatartó erő”.

A szakértő a cigarettát drognak minősítve kiemelte: a leszokáshoz a döntés, az elhatározás és a dohányzási szokások mögötti motivációk (pl. a stressz vagy a halogatás) felismerése szükséges.

Kezdőlap    Belföld    Vasszigorral lépnek fel a dohányosokkal szemben a Balatonnál

balatonfüred

dohányzás

tilalom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az autós szigorításokról: a kényszerítő eszközök alkalmazását nem lehet kifogásolni, ha nem lépik túl a határokat

Szakértő az autós szigorításokról: a kényszerítő eszközök alkalmazását nem lehet kifogásolni, ha nem lépik túl a határokat
Az államtitkár szerint a közúti közlekedési törvény módosításával egyszerűbbé válik a közlekedést zavaró és a biztonságot veszélyeztető járművek elszállíttatása, továbbá jóval hatékonyabbá válhat a közúti ellenőrzés is. A Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke az InfoRádióban elmondta: a kényszerítés módja és szigorúsága leginkább attól függhet majd, hogy az adott személy mennyire áll ellen a rendőri intézkedésnek.
 

Karácsonyi dalok, amelyek életveszélyesek az autóvezetők számára

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valaki el tudja magyarázni, mi a fene folyik a magyar gazdaságban?

Valaki el tudja magyarázni, mi a fene folyik a magyar gazdaságban?

A magyar gazdaság exportszektora olyan száguldást produkált az európai pangás közepette, ami példátlan siker. A világpiaci részarányunk növekedett, ami óriási versenyképességi javulásról árulkodik, és ehhez még termelni sem nagyon kellett, csak ki kellett árusítanunk a raktáron heverő világszínvonalú termékeinket. Ha nem hiszed, nyugodtan nézd meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felülvizsgált számait, és meglátod. Jó, mondjuk elhinni akkor sem fogod.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor és kinek jár fizetés nélküli szabadság? Ezek a pontos szabályai, igénylés menete, hatása a szabadságra

Mikor és kinek jár fizetés nélküli szabadság? Ezek a pontos szabályai, igénylés menete, hatása a szabadságra

Munka törvénykönyve fizetés nélküli szabadság feltételei, távollét szabályai: hogyan történik a fizetés nélküli szabadság igénylése, a fizetés nélküli szabadság meddig tarthat?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky due at Downing Street for high-level Ukraine talks

Zelensky due at Downing Street for high-level Ukraine talks

Sir Keir Starmer will also welcome the leaders of France and Germany as Europe looks to respond to a US-led push for a peace deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 05:45
Megállapították az újranyíló siófoki élményfürdő árait
2025. december 8. 04:31
Magas volt a novemberi gázszámla, jó hír jött a meteorológusoktól
×
×
×
×