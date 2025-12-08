ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.82
usd:
327.39
bux:
0
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kukorica, betakarítás előtt. Corn harvest scene, Estrem Farms, Nerstrand, Minnesota.
Nyitókép: Richard Hamilton Smith, Getty Images

Elemző: a gyenge kukorica- és gyümölcstermés húzta le idén a mezőgazdaságot

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása valamivel meghaladta a 4,4 ezer milliárd forintot, ami 6,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Bár az agrárágazat csak alig 3-4 százalékkal járul hozzá a hazai gazdaság teljesítményéhez, a klimatikus viszonyok változása miatt a mezőgazdaság teljesítménye az elmúlt években mindig lehúzta a magyar növekedést – mondta Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának senior elemzője az InfoRádióban.

A mezőgazdasági kibocsátás 2025-ben meghaladta a 4400 milliárd forintot, ami 6 százalékkal magasabb az előző évinél. Ez a mutató ez ár és a mennyiség a szorzata, és azért elég vegyes a kép az ágazat teljesítményében – mondta Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának senior elemzője az InfoRádióban.

2025 nyara megint egy kifejezetten aszályos év volt, viszont a csapadékeloszlás nagyon fontos gabonáknál nem okozott visszaesést, ha az őszi vetésű növényekről beszélünk, például a búzáról. A búzatermésünk 2025-ben az előző évhez képest 10 százalékkal nőtt. Igen ám, de ennek ellenére a kukoricatermésünk 30 százalékkal visszaesett mennyiségében. Az olajos növényeknél is volt egy 5-8 százalék visszaesés, de az viszonylag nem számottevő. Mindennek ellenére

a 2025-ös árak 10-15 százalékkal magasabbak voltak, mint a 2024-es árak. Így a mezőgazdaság teljesítménye és kibocsátása forintban nézve nőtt, a termelés volumenében viszont van visszaesés

– tette hozzá a szakértő

Örvendetes hír, hogy az állattenyésztés mind volumenben, mind árban növekedni tudott az előző évhez képest, a rengeteg kihívás ellenére

– és itt emlékszünk a ragadós száj- és körömfájásra, a madárinfluenza-járványokre – hangsúlyozta Héjja Csaba. Az állattenyésztési ágazat tehát, beleértve az élőállat-előállítást és az állati terméket, mint a tej, tojás, nőni tudott. Összességében ezen tényezők miatt mondhatjuk azt, hogy nőtt a mezőgazdaság kibocsátása, tehát bizonyos kultúrákban, fontos kultúrákban, mennyiségben nagyon nagy visszaesés volt, de az állattenyésztés és állatitermék-előállítás növekedése ezt kompenzálta.

A mezőgazdaság a GDP-ben elfoglalt súlya alapján egy kicsi ágazat, de nagy változékonysággal: évjárattól függően 3 és 5 százalék között szór, de inkább lefelé,

tehát inkább a 3 százalék felé tendál – fejtette ki a szakértő.

Ha a 2025-ös év számait nézzük: amikor mondjuk a kukoricatermés 30 százaléka kiesik, és a gyümölcstermesztésünk lefeleződik, akkor az egy változatlan áras vizsgálatnál 10-20 százalékos visszaesést fog mutatni, és ez a teljes nemzetgazdasági GDP-teljesítményben egy 3-4 százalékos ágazattól körülbelül fél- vagy egyszázalékos visszaesést mozgat mind a két irányba. Tehát a mezőgazdaság nem fog sok százalékot hozzáadni a GDP-hez, fél és egy százalék közötti teljesítményt szokott elvenni vagy hozzáadni a teljes GDP-hez, akkora a változékonysága.

A 2020-as években rendkívüli mértékben megemelkedett a mezőgazdaságban a klíma- és időjárási kockázat.

Most idén az ipari termelés gyengébb teljesítménye, a beruházások elmaradása egybeesik azzal, hogy a mezőgazdaságban az időjárás nagyon nagy mértékben mozgatja egyik évről másikra a teljesítményt – mondta Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának senior elemzője az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző: a gyenge kukorica- és gyümölcstermés húzta le idén a mezőgazdaságot

mezőgazdaság

ksh

gyümölcs

kukorica

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az autós szigorításokról: a kényszerítő eszközök alkalmazását nem lehet kifogásolni, ha nem lépik túl a határokat

Szakértő az autós szigorításokról: a kényszerítő eszközök alkalmazását nem lehet kifogásolni, ha nem lépik túl a határokat

Az államtitkár szerint a közúti közlekedési törvény módosításával egyszerűbbé válik a közlekedést zavaró és a biztonságot veszélyeztető járművek elszállíttatása, továbbá jóval hatékonyabbá válhat a közúti ellenőrzés is. A Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke az InfoRádióban elmondta: a kényszerítés módja és szigorúsága leginkább attól függhet majd, hogy az adott személy mennyire áll ellen a rendőri intézkedésnek.
 

Karácsonyi dalok, amelyek életveszélyesek az autóvezetők számára

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat készül a lakáspiacon? Budapesten már megállt az áremelkedés

Fordulat készül a lakáspiacon? Budapesten már megállt az áremelkedés

Érdemben lassult a lakásárak emelkedése a kereslet mérséklődése és a kínálat bővülése miatt – írja az ingatlan.com legfrissebb, novemberi lakásárindexében. Havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől, Budapesten pedig tavaly óta először minimális csökkenés történt: a fővárosban 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak a szeptemberi 2,6 és az októberi 1,4 százalékos havi drágulás után.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tovább dagad a legújabb menzabotrány: rengeteg iskolába jutott kukacos élelmiszer, vizsgálódnak a hatóságok

Tovább dagad a legújabb menzabotrány: rengeteg iskolába jutott kukacos élelmiszer, vizsgálódnak a hatóságok

Más városokba is jutott azokból a kukacos csokimikulásokból, amelyek miatt több gyermek is rosszul lett Hajdúböszörmény oktatási intézményeiben

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

As Trump made his comments, Zelensky said he would be briefed by his negotiators, adding "some issues can only be discussed in person".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 05:31
Megtévesztik a vásárlókat? – A termelők szerint ez jogi kiskapu
2025. december 7. 21:37
Vezetői krízis az Apple-nél
×
×
×
×