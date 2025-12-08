Elemző: a gyenge kukorica- és gyümölcstermés húzta le idén a mezőgazdaságot

A mezőgazdasági kibocsátás 2025-ben meghaladta a 4400 milliárd forintot, ami 6 százalékkal magasabb az előző évinél. Ez a mutató ez ár és a mennyiség a szorzata, és azért elég vegyes a kép az ágazat teljesítményében – mondta Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának senior elemzője az InfoRádióban.

2025 nyara megint egy kifejezetten aszályos év volt, viszont a csapadékeloszlás nagyon fontos gabonáknál nem okozott visszaesést, ha az őszi vetésű növényekről beszélünk, például a búzáról. A búzatermésünk 2025-ben az előző évhez képest 10 százalékkal nőtt. Igen ám, de ennek ellenére a kukoricatermésünk 30 százalékkal visszaesett mennyiségében. Az olajos növényeknél is volt egy 5-8 százalék visszaesés, de az viszonylag nem számottevő. Mindennek ellenére

a 2025-ös árak 10-15 százalékkal magasabbak voltak, mint a 2024-es árak. Így a mezőgazdaság teljesítménye és kibocsátása forintban nézve nőtt, a termelés volumenében viszont van visszaesés

– tette hozzá a szakértő

Örvendetes hír, hogy az állattenyésztés mind volumenben, mind árban növekedni tudott az előző évhez képest, a rengeteg kihívás ellenére

– és itt emlékszünk a ragadós száj- és körömfájásra, a madárinfluenza-járványokre – hangsúlyozta Héjja Csaba. Az állattenyésztési ágazat tehát, beleértve az élőállat-előállítást és az állati terméket, mint a tej, tojás, nőni tudott. Összességében ezen tényezők miatt mondhatjuk azt, hogy nőtt a mezőgazdaság kibocsátása, tehát bizonyos kultúrákban, fontos kultúrákban, mennyiségben nagyon nagy visszaesés volt, de az állattenyésztés és állatitermék-előállítás növekedése ezt kompenzálta.

A mezőgazdaság a GDP-ben elfoglalt súlya alapján egy kicsi ágazat, de nagy változékonysággal: évjárattól függően 3 és 5 százalék között szór, de inkább lefelé,

tehát inkább a 3 százalék felé tendál – fejtette ki a szakértő.

Ha a 2025-ös év számait nézzük: amikor mondjuk a kukoricatermés 30 százaléka kiesik, és a gyümölcstermesztésünk lefeleződik, akkor az egy változatlan áras vizsgálatnál 10-20 százalékos visszaesést fog mutatni, és ez a teljes nemzetgazdasági GDP-teljesítményben egy 3-4 százalékos ágazattól körülbelül fél- vagy egyszázalékos visszaesést mozgat mind a két irányba. Tehát a mezőgazdaság nem fog sok százalékot hozzáadni a GDP-hez, fél és egy százalék közötti teljesítményt szokott elvenni vagy hozzáadni a teljes GDP-hez, akkora a változékonysága.

A 2020-as években rendkívüli mértékben megemelkedett a mezőgazdaságban a klíma- és időjárási kockázat.

Most idén az ipari termelés gyengébb teljesítménye, a beruházások elmaradása egybeesik azzal, hogy a mezőgazdaságban az időjárás nagyon nagy mértékben mozgatja egyik évről másikra a teljesítményt – mondta Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának senior elemzője az InfoRádióban.