ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.86
usd:
327.39
bux:
0
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Szabadult a börtönből, azonnal begőzölt, mehet is vissza

Infostart / MTI

Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség azzal a Csongrád-Csanád vármegyei férfivel szemben, aki röviddel a szabadulását követően megpróbálta az őt befogadó nővérét megfojtani - közölte Lajkó Szilvia szóvivő hétfőn.

A közlemény szerint a férfi egy korábbi emberölés elkövetése miatt rá kiszabott szabadságvesztés kitöltését követően, 2021 nyarán költözött a testvéréhez. Az elsőfokú ítélet szerint a férfi az együttélés során fokozatosan megpróbált a nővére felett uralkodni, ezért egyre több vita alakult ki közöttük. A nő 2021 telén már annyira rettegett, hogy gyermekeivel együtt elköltözött a saját ingatlanából.

2022 márciusában a testvérek között kialakult szóváltás során a férfi két kézzel megragadta a nővére nyakát, elkezdte szorítani, miközben azt mondta neki, hogy megöli. A nő védekezni próbált, illetve megjelent a helyszínen az egyik ismerőse is, ezért a férfi elengedte őt. A nőnek nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett, azonban a férfi tette alkalmas volt súlyosabb, akár halálos eredménnyel járó sérülés okozására is.

A Szegedi Törvényszék a férfit különös visszaesőként elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 20 év fegyházra ítélte.

Az elsőfokú ítélet nem jogerős, az elkövető és védője eltérő tényállás és eltérő jogi minősítés érdekében jelentettek be fellebbezést. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az ügy összes körülményére figyelemmel a kiszabott büntetés súlyosítása, életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása indokolt a korábban is már emberölés miatt elítélt férfivel szemben.

Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik - áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Szabadult a börtönből, azonnal begőzölt, mehet is vissza

börtön

szabadulás

fojtogatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az autós szigorításokról: a kényszerítő eszközök alkalmazását nem lehet kifogásolni, ha nem lépik túl a határokat

Szakértő az autós szigorításokról: a kényszerítő eszközök alkalmazását nem lehet kifogásolni, ha nem lépik túl a határokat

Az államtitkár szerint a közúti közlekedési törvény módosításával egyszerűbbé válik a közlekedést zavaró és a biztonságot veszélyeztető járművek elszállíttatása, továbbá jóval hatékonyabbá válhat a közúti ellenőrzés is. A Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke az InfoRádióban elmondta: a kényszerítés módja és szigorúsága leginkább attól függhet majd, hogy az adott személy mennyire áll ellen a rendőri intézkedésnek.
 

Karácsonyi dalok, amelyek életveszélyesek az autóvezetők számára

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Oroszország novemberben mintegy 320 négyzetkilométerrel növelte az általa ellenőrzött ukrán területek nagyságát, ami a háború kezdete óta az egyik leggyorsabb előrenyomulásnak számít. Az ukrán DeepState szerint ez körülbelül kétszerese az októberi területszerzésnek. Donald Trump amerikai elnök fia, Donald Trump Jr. szerint apja akár ki is hátrálhat az ukrajnai háborúból, amely szerinte nincs ott az Egyesült Államok számára legfontosabb tíz dolog között. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 8.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 8.)

A Pénzcentrum 2025. december 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky due at Downing Street for high-level Ukraine talks

Zelensky due at Downing Street for high-level Ukraine talks

Sir Keir Starmer will also welcome the leaders of France and Germany as Europe looks to respond to a US-led push for a peace deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 19:48
Fegyveres rablás Dorogon
2025. december 6. 16:00
A biztonsági kamera buktatta le a pimasz tolvajokat - videó
×
×
×
×