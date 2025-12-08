ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Már a karácsonyra is hatással van a mesterséges intelligencia

Infostart / MTI

Kitiltották a mesterséges intelligencia felhasználásával készített ajándéktárgyakat a legnagyobb belfasti karácsonyi piacról.

Az észak-írországi főváros első számú hírportálja, a BelfastLive beszámolója szerint a Vault Artist Studio nevű képzőművészeti szervezet által rendezett hagyományos észak-belfasti karácsonyi vásáron - amely ezen a hétvégén tartotta első piaci napját - "kizárólag az emberi-művészi kreativitás érvényesülhet", mesterséges intelligenciával létrehozott bármiféle termék árusítása tilos.

Az online portál szerint a szervezők hallgattak azokra az aggályokra, amelyek szerint a mesterséges intelligencia veszélybe sodorja a művészeti élet szereplőinek puszta megélhetését.

A Vault Artist Studio véleménye szerint

az ilyen eszközökkel dolgozó cégek ráadásul nem törődnek a szellemi tulajdonhoz és a magánélethez fűződő jogok védelmével,

valamint a környezetvédelemmel sem.

A Vault Artist Studio két társelnöke, Linda McBurney és Kirsti McHenry a BelfastLive-nak elmondta: az általuk szervezett karácsonyi vásár mindig is az igazi, minőségi, helyi és autentikus képzőművészeti termékek, ajándékok, ételek és italok kínálatára helyezte a hangsúlyt a mobileszközökre tölthető alkalmazások és a mesterséges intelligenciát használó eszközökkel előállított termékek helyett.

mesterséges intelligencia

karácsonyi vásár

belfast

