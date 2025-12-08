Egyszer rá is lőttek az esztergomi sorozatbetörőre

Autókat vittek el, törtek fel, azokból szerszámokat, barkácsgépeket és egyebeket loptak. A bűnelkövetők egyike már többször elmenekült a rendőrök elől, most azonban P. Ferencet az esztergomi rendőrök bűntársaival rács mögé küldték – közölték a police.hu oldalon a Zsaru Magazin cikkét

Október 1-jén bejelentés érkezett az Esztergomi Rendőrkapitányságra, hogy a város egyik utcájában feltörtek egy autót, és abból ácsszerszámokat loptak el. A tettesről kamerafelvétel készült, ami alapján azonosították a tettest, az 54 éves P. Ferencet és barátnőjét, majd az autóját is, és kiderült, hogy a gyanúsított két héttel korábban már másik kocsikat is feltört. A rendőrök folyamatosan figyelték, és közben azt is megállapították, hogy P. Ferencnek köze lehetett egy Oroszlányban elkövetett autólopáshoz is.

Az is kiderült, hogy a tettes korábban

már többször elmenekült a rendőrök elől, egy szlovák gépkocsilopása során a szlovák kollégák rá is lőttek.

Végül az Esztergomi Rendőrkapitányság és felkérésére a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztálya november 22-én Budapesten, a X. kerületben fogta el a férfit és nőt, akik ekkor egy bérelt garázsban laktak. A rendőrök 58 tételt foglaltak le, amelyek valószínűleg lopásokból származtak. Szerszámokat, akkumulátorokat, barkácsgépeket, gázzsámolyt, táskát, pénztárcát és egyebeket. A rendőrök a lopott járművet is megtalálták, és visszaadták tulajdonosának. A bűncselekményekkel okozott kár több millió forintnyi.