2025. december 8. hétfő Mária
Autókat vittek el, törtek fel, azokból szerszámokat, barkácsgépeket és egyebeket loptak Esztergomban
Nyitókép: police.hu

Egyszer rá is lőttek az esztergomi sorozatbetörőre

Infostart

Az egyik tettest korábban már keresték, szlovák rendőrök egyszer már rá is lőttek egy gépkocsilopás közben. Most megvan a tettes és a bűntársa is.

Autókat vittek el, törtek fel, azokból szerszámokat, barkácsgépeket és egyebeket loptak. A bűnelkövetők egyike már többször elmenekült a rendőrök elől, most azonban P. Ferencet az esztergomi rendőrök bűntársaival rács mögé küldték – közölték a police.hu oldalon a Zsaru Magazin cikkét

Október 1-jén bejelentés érkezett az Esztergomi Rendőrkapitányságra, hogy a város egyik utcájában feltörtek egy autót, és abból ácsszerszámokat loptak el. A tettesről kamerafelvétel készült, ami alapján azonosították a tettest, az 54 éves P. Ferencet és barátnőjét, majd az autóját is, és kiderült, hogy a gyanúsított két héttel korábban már másik kocsikat is feltört. A rendőrök folyamatosan figyelték, és közben azt is megállapították, hogy P. Ferencnek köze lehetett egy Oroszlányban elkövetett autólopáshoz is.

Az is kiderült, hogy a tettes korábban

már többször elmenekült a rendőrök elől, egy szlovák gépkocsilopása során a szlovák kollégák rá is lőttek.

Végül az Esztergomi Rendőrkapitányság és felkérésére a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztálya november 22-én Budapesten, a X. kerületben fogta el a férfit és nőt, akik ekkor egy bérelt garázsban laktak. A rendőrök 58 tételt foglaltak le, amelyek valószínűleg lopásokból származtak. Szerszámokat, akkumulátorokat, barkácsgépeket, gázzsámolyt, táskát, pénztárcát és egyebeket. A rendőrök a lopott járművet is megtalálták, és visszaadták tulajdonosának. A bűncselekményekkel okozott kár több millió forintnyi.

rendőrség

esztergom

bűnözés

