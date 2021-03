Emmanuel Macron szavára akár azonnal le is zárhatják Párizst

Emmaneul Macron francia elnök szerda este találkozik a francia járványügyi orvosi bizottság vezetőivel a kialakult helyzet értékelésére, és az értesülések szerint jó eséllyel eldöntendő témaként szerepel majd a francia főváros hónapokon át elkerülni akart lezárása, nem kizárva hétvégi kijárási tilalmat sem.

A Politico párizsi irodájának jelentése ennek kapcsán úgy értesült, hogy az elnöki palota kezdeményezésére szerda este

soron kívüli tanácskozást tartanak a francia Nemzetgyűlés és a Szenátus vezetői.

Az utóbb hónapokban szokássá vált, hogy e két vezető grémiumot akkor kérik fel egyeztetésre, ha másnap fontos járványügyi döntésre kerül sor.

Párizs lezárása igazából már hetek óta napirenden van, Macron elnök azonban mostanáig igyekezett az év elején tett azon kijelentéséhez tartani magát, hogy kerülni fogják a lakosság mozgásának újbóli korlátozását (legutóbb tavaly, a járvány első hullámakor vezettek be ilyet).

Megfigyelők szerint az elnök hozzáállásában értelemszerűen szerepet játszik a jövő évi választás is. Bár a hagyományos középpártok részéről egyelőre nem látszik érdemi kihívó, de a szélsőjobboldali Marine Le Pen és pártja felmérések szerint nagyon jön fel, és a járvánnyal összefüggő korlátozások – már a maszkviselés is idesorolható – francia földön is nagyon népszerűtlenek.

Szakértők szerint politikai oldalról minden ilyen intézkedés óhatatlanul az elrendelőire hullik vissza, ami kezelhető szélcsendes időszakban, de választásra készülve már tud szemponttá válni.

Aláhúzni látszik ezt az az erőteljes kiállás is, amivel Párizs városvezetése kézzel-lábbal igyekszik megakadályozni bármilyen bezárás újbóli elrendelését. Anne Hidalgo polgármester több ízben is szenvedélyes médianyilatkozatokban utasította el bevezetését, azzal érvelve, hogy ez „embertelen” volna az ott lakók számára.

„Rengeteg ember él olyan parányi lakásban, ahol bezárásuk egyszerűen káros lenne még az egészségükre is”

– jelentette ki még a napokban is.

A járványhelyzet azonban romlik, a párizsi kórházakat is elérte a rémisztő telítettség, egyre több beteget már csak fővároson kívül tudnak elhelyezni, és itt is jellemzővé vált a nem Coviddal összefüggő orvosi beavatkozások halasztása.

Ezzel párhuzamosan nő a politikai nyomás. A baloldali Liberation legutóbb olyan képaláírással közölt fotót az elnökről, hogy Macron „az elvesztegetett idő mestere”. A mindenkori kormányokkal szemben hagyományosan kritikus Leláncolt Kacsa című lap (Canard enchaîné) szerdai száma pedig arról értekezett, hogy a vita eddig csak arról szólt, vajon minden egyes (intézkedés nélkül telt) napot nyereségnek vagy veszteségnek kell-e tekinteni. A főváros és környéke lezárásának megkerülése azonban most már a lap szerint „nem egyéb, mint csökönyösség”.

Sajtójelentések mindezek fényében számítanak arra, hogy

a ma esti egyeztetés után jó eséllyel sor kerül Párizs és környéke (az Ile-de-France régió) lezárására,

beleértve egy valamilyen időtartamú hétvégi kijárási tilalmat is. Megerősíteni látszik ezt, hogy kedd este Jean Castex miniszterelnök is úgy nyilatkozott, hogy „elérkezett az idő, hogy intézkedéseket hozzunk Ile-de-France vonatkozásában”.

A francia állapotokat tovább nehezítette, hogy az amúgy is európai átlagtól mesze elmaradó oltási kampányt még jobban lelassította az AstraZeneca használatának átmeneti felfüggesztése.

Ráadásul legfrissebb jelentések szerint Bordeaux régióban

a brit vírusvariáns új válfaját észlelték, amit az első észlelések szerint nem mutat ki a már bejáratott PCR-teszt.

Igaz, egyelőre arról sincsenek adatok, hogy gyorsabban terjedne, vagy veszélyesebb lenne az egészségre, mint az eredeti vírusok.

Castex szerint most az amszterdami Európai Gyógyszerügynökség csütörtökre igért hivatalos értékelésére várnak az AstraZenecáról, és ha ez pozitív lesz, haladéktalanul visszatérnek majd a brit-svéd vakcina újbóli alkalmazásához. „Az egyetlen kiút az áldatlan helyzetből az emberek minél nagyobb hányadának a beoltottsága” – szögezte le a francia miniszterelnök, akinek azzal is számolni kell, hogy hazájában jelenleg az európai átlagot messze meghaladó az oltásoktól vonakodók aránya.

