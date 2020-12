Gyötrelmesen hosszú folyamat lesz így a romániai kormányalakítás

Folytatódott a tárgyalás Romániában a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetségből (USR) és a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjából (PLUS) összeolvadt USR-PLUS és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) között csütörtökön a parlamenti többség kialakításáról és a közös kormányzásról, de továbbra sem tudtak megegyezni a miniszterelnöki, illetve a kétkamarás parlament házelnöki tisztségeinek elosztásáról.

A pártelnökök csütörtöki egyeztetésük után mégis derűlátóan nyilatkoztak a megegyezés esélyeiről.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke arra is kifejezte meggyőződését, hogy még az év vége előtt hivatalba léphet Románia új, jobbközép koalíciós kormánya.

Ennek érdekében a pártok szakosodott tárgyalóküldöttségei is összeülnek csütörtökön, hogy folytassák a közös kormányprogram és a törvényhozási prioritáslista kidolgozását.

"Valamennyi fél nyitottságot tanúsított, valamennyi megoldás nyitva marad" - hangoztatták csütörtöki eredménytelen egyeztetésük után egybehangzóan a pártelnökök, akik közül ketten személyesen is érdekeltek a vitatott tisztségek megszerzésében. A szombaton kezdődött koalíciós tárgyalások vasárnap akadtak el, miután az USR-PLUS nem egyezett bele, hogy Ludovic Orban volt kormányfő legyen a képviselőház elnöke, és a PNL adja a kormánykoalíció miniszterelnökét is Florin Citu jelenlegi pénzügyminiszter személyében.

A tisztségek egyikét az USR-PLUS is magának követeli: a képviselőház élére eredetileg Dan Barnát, az USR elnökét, ennek alternatívájaként pedig a miniszterelnöki posztra Dacian Ciolost, a PLUS elnökét javasolták. Később - a miniszterelnöki tisztségről a választási kudarc miatt múlt héten lemondott - Ludovic Orban ahhoz is megszerezte a PNL támogatását, hogy átengedje a képviselőház elnökségét az USR-PLUS-nak, ha ismét ő lehet a miniszterelnök, Citunak pedig megszerezi a szenátus elnöki tisztségét.

Az USR-PLUS azonban már a csütörtöki tárgyalások előtt leszögezte: nem tudja elfogadni Orban visszatérését a kormányfői székbe, és

az RMDSZ is jelezte: azt tartaná méltányosnak, ha a három legfontosabb tisztségen osztoznának a koalíciós partnerek, tehát az RMDSZ jelöltjét választanák meg a szenátus vagy a képviselőház élére.

Romániában a választásokat megnyerő, de koalíciós partnerek híján kormánytöbbséget kialakítani képtelen Szociáldemokrata Párt (PSD) élesen támadta a világjárvány idején "koncon marakodó" jobbközép pártokat, de már a jobboldali sajtó is úgy értékelte: Orban hatalmi ambíciója bénította meg az országot, ami már csak azért is rossz fényt vet a PNL-re, mert az USR-PLUS közben bejelentette: van más jelöltje is a házelnökségre Dan Barnán kívül, tehát számára csak a koalíciós egyensúly megteremtése miatt fontos a tisztség. Ennek jegyében szerintük a három pártelnök - Orban, Barna és Kelemen - miniszterelnök-helyettesi tisztséget is vállalhatna egy Florin Citu által vezetett koalíciós kormányban.

A tisztségek elosztását célzó politikai tárgyalások pénteken folytatódnak.

