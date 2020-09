Továbbra is vitatott az EU új, saját bevételeinek kérdése

Az Európai Parlament plenáris ülésén gyorsított eljárásban szavaztak az úgynevezett saját forrásokról szóló határozatról. A döntés értelmében új bevételi forrásokat kell bevezetni az uniós költségvetés számára, amik legalább a koronavírus járvány hatásainak enyhítését célzó, 750 milliárd eurós hitelből finanszírozott Helyreállítási Alap költségeit fedezik. Ezen új saját források bevezetéséhez a Parlament jogilag kötelező erejű ütemterv felállítását kéri, és kitart amellett, hogy a gazdaságélénkítést fenntartható módon – például a transznacionális szennyezőkre és a multinacionális vállalatokra kivetett adókkal – kell finanszírozni.

"Túl azon, hogy lényegét tekintve érdemi beleszólása nincs az Európai Parlamentnek, mégis, ha a döntés tartalmát nézzük, az kimondottan káros az Európai Unió közös érdekeinek, és különösen a közép-európai országoknak" – mondta Deutsch Tamás. A fideszes európai parlamenti képviselő szerint azonban a Parlament továbbra is meg akarja akadályozni az új uniós keretköltségvetésről és a Helyreállítási Alapról született megállapodás életbe lépését, és gyakorlatilag megszüntetmé a tagállamok fejlettségétől függő befizetés rendszerét.

"Nem kevesebbet mond az Európai Parlament, minthogy tovább akarná srófolni ezeket a saját bevételeket, ráadásul olyan módon, hogy egyes bevételeket elvenne a tagállamoktól, és abból közvetlen brüsszeli uniós bevételt csinálna. Ez károsan érinti a tagállamokat. Mi több, azt jelenti, hogy egyébként a szegényebb, a jelenleg még kevésbé fejlett gazdasággal bíró országoknak ez még plusz teher lenne" - fejtette ki a véleményét Deutsch Tamás.

A DK szerint azonban erről nincs szó. Rónai Sándor, a párt EP képviselője üdvözli az EP határozatát.

"Egész egyszerűen arról van szó, hogy ebből minenkinek ki kell vennie a részét. Nem lehet az, hogy például az a multiadó, amit régóta szorgalmazunk, az egyik országban egy létező teher a multinacionális cégekre, míg mondjuk Magyarországon ezek a vállalatok gyakorlatilag adóparadicsomban érezhetik magukat, hiszen alig kell adót fizetniük" - mondta Rónai Sándor.

Az Európai Parlament után az Európai Tanácsnak is el kell fogadnia a saját forrásokról szóló határozatot, majd a tagállami parlamenteknek is ratifikálniuk kell azt. Ez a határozat lesz a jogalapja annak is, hogy az Unió a Helyreállítási Alap finanszírozására hitelt vehessen fel a pénzpiacokról.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd