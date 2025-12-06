ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 6. szombat Miklós
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idők harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Jól tippelt? 1,88 milliárd volt a tét!

Infostart

Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait.

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok:

  • 28 (huszonnyolc)
  • 44 (negyvennégy)
  • 52 (ötvenkettő)
  • 64 (hatvannégy)
  • 86 (nyolcvanhat)

Joker:

  • 661807

Kezdőlap    Belföld    Jól tippelt? 1,88 milliárd volt a tét!

lottó

szerencsejáték

ötös lottó

szelvény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik

Orbán Viktor: amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik

A békepárti országjárás Kecskeméten folytatódott szombaton, ahol Orbán Viktor miniszterelnököt Csiszár Jenő kérdezte. Az esemény a jelenlegi világ-és belpolitikai helyzetre, a békepárti álláspont kiemelt szerepére és Magyarország biztonsági érdekeire koncentrált.
 

Magyar Péter egy dologban igazat ad Orbán Viktornak, de…

Orbán Balázs: egy eszkalációs spirál kellős közepén vagyunk

„Nem kell félnünk!” – erős üzenetek a DPK békegyűlésén

Orbán Viktor erősít, Magyar Péter gyengül – Nézőpont

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végre kiderülhet, mi okozta a tragikus légikatasztrófát, amely 241 ember életét követelte

Végre kiderülhet, mi okozta a tragikus légikatasztrófát, amely 241 ember életét követelte

Indiai nyomozók a jövő héten az Egyesült Államokba utaznak, hogy az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatallal (NTSB) közösen elemezzék az Air India júniusi, 241 halálos áldozatot követelő Boeing 787 Dreamliner-katasztrófájának eddig összegyűjtött adatait - tudósított a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon súlyos vád az angol klub körül: terrorizmust finanszírozhatott az üzletember?

Nagyon súlyos vád az angol klub körül: terrorizmust finanszírozhatott az üzletember?

A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits Ukraine as US reports progress in talks with Kyiv

Russia hits Ukraine as US reports progress in talks with Kyiv

France's president condemns the attack and announces talks in London on Monday with Ukrainian, British and German leaders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 6. 17:00
Magyar Péter egy dologban igazat ad Orbán Viktornak, de…
2025. december 6. 16:31
„Nem kell félnünk!” – erős üzenetek a DPK békegyűlésén
×
×
×
×