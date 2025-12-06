Jól tippelt? 1,88 milliárd volt a tét!

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
- 28 (huszonnyolc)
- 44 (negyvennégy)
- 52 (ötvenkettő)
- 64 (hatvannégy)
- 86 (nyolcvanhat)
Joker:
- 661807
Indiai nyomozók a jövő héten az Egyesült Államokba utaznak, hogy az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatallal (NTSB) közösen elemezzék az Air India júniusi, 241 halálos áldozatot követelő Boeing 787 Dreamliner-katasztrófájának eddig összegyűjtött adatait - tudósított a Bloomberg.
A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.
France's president condemns the attack and announces talks in London on Monday with Ukrainian, British and German leaders.