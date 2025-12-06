Magyar gazdasági delegáció utazik Moszkvába – a nap hírei

A következő napokban jelentős gazdasági delegáció utazik Moszkvába, hogy a háború utáni együttműködésről tárgyaljon – erősítette meg a miniszterelnök Kecskeméten a digitális polgári körök találkozóján. Orbán Viktor elmondta: ahhoz, hogy az ország kimaradjon a háborúból, erőre van szükség, ehhez pedig erős gazdaság kell. Kiemelte: a kabinet már most készül a háború utáni időszakra, ezért tárgyal az Egyesült Államokkal és Moszkvával a gazdasági együttműködés új kereteiről. A miniszterelnök szerint a szankciós rendszer megszűnése után Magyarországnak gyorsan kell pozíciót váltania, mert egy kis országnak legalább két lépéssel a nagyhatalmak előtt kell járnia, hogy megőrizze versenyképességét.

Győzelme esetén önálló egészségügyi minisztériumot hoz létre Hegedűs Zsolt vezetésével a Tisza, emellett a többi között a gyermekvédelemben és az oktatásban is változásokat tervez- erősítette meg a párt elnöke. Magyar Péter a kecskeméti kampányrendezvénen arról beszélt, hogy a többi között rendeznék az egészségügyi szakdolgozók bérét, megszüntetnék a várólistákat. Magyar Péter ismét bírálta az Orbán-kormány gyermekvédelmi politikáját. Úgy vélte: nem lehet miniszterelnök, aki nem tudja megvédeni a legelesettebbeket, a gyerekeket. Emellett az oktatásról szólva azt közölte: legkésőbb 2027-ig új nemzeti alaptantervet alakítanak ki, ha a Tisza kerül hatalomra. A Telex kérdésére azt is elmondta: február elejére, végére szeretnék véglegesíteni a Tisza Párt országos listáját.

Törvényjavaslatot nyújt be az euró bevezetésének előkészítésére egy esetleges kormányváltás után a Demokratikus Koalíció. A párt célja, hogy 2026 szeptemberéig kidolgozzák az ütemtervet, amely tartalmazza az infláció csökkentését, az államadósság mérséklését és a lakosság felkészítését. A DK szerint az euró bevezetése nemcsak gazdasági érdek, hanem annak kimondása is, hogy Magyarország az európai közösség része.

Házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletbe került Juhász Péter Pál volt munkatársa, akit azzal gyanúsítanak, hogy bizonyítékokat tüntetett el a Szőlő utcai javítóintézetből. A Központi Nyomozó Főügyészség korábbi közlése szerint eddig három gyanúsítottja van a javítóintézet ügyében folyamatban lévő nyomozásnak. Az intézmény korábbi vezetője és élettársa február 28-ig letartóztatásban van, míg a héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző négy hónapra az ügyészség indítványának megfelelően bűnügyi felügyeletbe került.

Ukrán közlés szerint ismét rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajna létfontosságú infrastruktúráját az orosz légierő. A légvédelem 615 eszközt semlegesített, de több rakéta és drón célba talált, súlyos károkat okozva. A támadások 8 megyében érintettek energetikai létesítményeket. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a támadások vállalatokat és lakóházakat is érintettek a főváros térségében. Ismét úgy vélte: még nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra és a légvédelmet is erősíteni kell.

Floridában ismét tárgyalóasztalhoz ült az amerikai és az ukrán küldöttség, hogy a béke megteremtésének feltételeiről egyeztessen. Miamiban pénteken is tartottak egy tárgyalási fordulót, amely két héten belül a hatodik amerikai-ukrán egyeztetés volt. Amerikai részről Steve Witkoff elnöki különleges megbízott, míg az ukrán oldalon Rusztem Umerov, a nemzetbiztonsági és védelmi tanács vezetője is részt vesz a több napon át tartó egyeztetéseken. A hét első felében Steve Witkoff Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt.

Folytatódnak a tárgyalások a Gázai övezetbe vezénylendő, a stabilitást biztosító katonai egységekről - jelentette be a török külügyminiszter. Hakan Fidan a Dohában rendezett fórumon elmondta, további egyeztetések szükségesek a csapatok jogköreiről, illetve arról, milyen mértékben vesznek részt a stabilitás fenntartásában. A konferencián felszólalt a katari miniszterelnök is, aki hangsúlyozta: a gázai tűzszünet nem lesz teljes egészen addig, ameddig Izrael nem vonja ki az összes katonáját a Gázai övezetből.

Több mint 30 országra terjeszti ki a beutazási tilalmat az amerikai kormány, miután egy Afganisztánból érkezett férfit két Nemzeti Gárda-tag november 26-i lelövésével vádoltak meg. Az egyik őrvezető belehalt sérüléseibe. Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter egyelőre nem nevezte meg az újabb államokat.

Megerősítette María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető, hogy jövő szerdán személyesen veszi át Oslóban az októberben neki odaítélt Nobel-békedíjat. A Norvég Nobel Intézet igazgatója annyit közölt: biztonsági okokból nem mondhatnak el többet arról, hogy mikor és hogyan érkezik majd a kitüntetett a norvég fővárosba. María Corina Machado részvételét azért övezi bizonytalanság, mert a politikusnak bujkálnia kell a hatóságok elől Venezuelában.

Megkezdte két hónapon át tartó útját Olaszországban az olimpiai láng a Milánóban és Cortina d'Ampezzóban jövő februárban kezdődő téli ötkarikás játékok előtt. A láng a római Márványstadionban indult útjára. A láng 63 napos körútja során 12 ezer kilométert tesz meg úgy, hogy Olaszország mind a húsz tartományát és száztíz megyéjét érinti, áthalad hatvan olyan olaszországi helyszínen is, amely az UNESCO világörökségi listáján szerepel, esténként hatvan városban tartanak ünnepséget a tiszteletére.