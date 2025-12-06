Jól indult a második félidő az MTK-nak, aztán beállt Böde

Jobban kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, amely előbb kapufáig, majd egy lesállásról szerzett gólig is eljutott. A Paks kissé passzív maradt az első negyedórában, azután viszont fokozatosan javulni kezdett, és a 20. percben előnybe is került, amikor Osváth jobb oldali beadása úgy pattant meg a menteni igyekvő kék-fehér védő lábán, hogy a labda a hosszú alsó sarokba hullott. Támadásban maradt a hazai együttes, néhány perccel később pedig megduplázhatta volna az előnyét, Hahn azonban senkitől sem zavartatva a kapufát találta el közelről. A félidő utolsó harmada eseménytelenebbül telt, de többször is előkerült a játékvezető zsebéből a sárga lap.

Fordulás után kicsit más felfogásban és veszélyesebben kezdett az MTK, amely viszonylag hamar, tíz perc elteltével egyenlített úgy, hogy már azt megelőzően is akadt lehetősége. Nem sokáig örülhettek ugyanakkor a vendégdrukkerek, a cserékkel felfrissített Paks ugyanis 12 perccel később újra előnyben volt, miután a kispadról beállt Böde a kapuba vágta a szabadrúgás után Demjén kapusról kipattant labdát. A korábbi válogatott csatár két perc múlva duplázott, és ezzel gyakorlatilag eldöntötte a három pont sorsát, mert a fővárosiak próbálkoztak ugyan, de gólt már nem sikerült szerezniük.