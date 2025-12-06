ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 6. szombat Miklós
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Aerial view of a football match, soccer. Football field and Footballers from drone top down view
Nyitókép: sandsun/Getty Images

Jól indult a második félidő az MTK-nak, aztán beállt Böde

Infostart / MTI

A Paks a csereként beállt Böde Dániel két góljának is köszönhetően 3-1-re legyőzte a vendég MTK-t a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójának szombati játéknapján. A fővárosi kék-fehéreknek ez volt sorozatban a harmadik vereségük, idegenben pedig immár öt bajnoki óta nyeretlenek.

Jobban kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, amely előbb kapufáig, majd egy lesállásról szerzett gólig is eljutott. A Paks kissé passzív maradt az első negyedórában, azután viszont fokozatosan javulni kezdett, és a 20. percben előnybe is került, amikor Osváth jobb oldali beadása úgy pattant meg a menteni igyekvő kék-fehér védő lábán, hogy a labda a hosszú alsó sarokba hullott. Támadásban maradt a hazai együttes, néhány perccel később pedig megduplázhatta volna az előnyét, Hahn azonban senkitől sem zavartatva a kapufát találta el közelről. A félidő utolsó harmada eseménytelenebbül telt, de többször is előkerült a játékvezető zsebéből a sárga lap.

Fordulás után kicsit más felfogásban és veszélyesebben kezdett az MTK, amely viszonylag hamar, tíz perc elteltével egyenlített úgy, hogy már azt megelőzően is akadt lehetősége. Nem sokáig örülhettek ugyanakkor a vendégdrukkerek, a cserékkel felfrissített Paks ugyanis 12 perccel később újra előnyben volt, miután a kispadról beállt Böde a kapuba vágta a szabadrúgás után Demjén kapusról kipattant labdát. A korábbi válogatott csatár két perc múlva duplázott, és ezzel gyakorlatilag eldöntötte a három pont sorsát, mert a fővárosiak próbálkoztak ugyan, de gólt már nem sikerült szerezniük.

Kezdőlap    Sport    Jól indult a második félidő az MTK-nak, aztán beállt Böde

labdarúgás

nb i

paks

mtk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik

Orbán Viktor: amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik

A békepárti országjárás Kecskeméten folytatódott szombaton, ahol Orbán Viktor miniszterelnököt Csiszár Jenő kérdezte. Az esemény a jelenlegi világ-és belpolitikai helyzetre, a békepárti álláspont kiemelt szerepére és Magyarország biztonsági érdekeire koncentrált.
 

Magyar Péter egy dologban igazat ad Orbán Viktornak, de…

Orbán Balázs: egy eszkalációs spirál kellős közepén vagyunk

„Nem kell félnünk!” – erős üzenetek a DPK békegyűlésén

Orbán Viktor erősít, Magyar Péter gyengül – Nézőpont

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végre kiderülhet, mi okozta a tragikus légikatasztrófát, amely 241 ember életét követelte

Végre kiderülhet, mi okozta a tragikus légikatasztrófát, amely 241 ember életét követelte

Indiai nyomozók a jövő héten az Egyesült Államokba utaznak, hogy az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatallal (NTSB) közösen elemezzék az Air India júniusi, 241 halálos áldozatot követelő Boeing 787 Dreamliner-katasztrófájának eddig összegyűjtött adatait - tudósított a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon súlyos vád az angol klub körül: terrorizmust finanszírozhatott az üzletember?

Nagyon súlyos vád az angol klub körül: terrorizmust finanszírozhatott az üzletember?

A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits Ukraine as US reports progress in talks with Kyiv

Russia hits Ukraine as US reports progress in talks with Kyiv

France's president condemns the attack and announces talks in London on Monday with Ukrainian, British and German leaders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 6. 19:47
Sárkány Zalán Európa-bajnok 800 gyorson
2025. december 6. 19:26
Ortiz és Keszthelyi vezérletével hódította el a kupát a Ferencváros
×
×
×
×