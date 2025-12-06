Megdőlt Hosszú Katinka 11 éves Európa-csúcsa

A motorsportol.hu főszerkesztője szerint a Red Bull teljesen logikus döntést hozott azzal, hogy jövőre már nem számít pilótaként a gyengén teljesítő Cunoda Jukira. Ugyanakkor Vámosi Péter arról is beszélt az InfoRádióban, hogy a helyére érkező Isack Hadjarnak sem lesz könnyű dolga, hiszen az osztrák csapatnál Max Verstappen kívánságainak megfelelően végzik a fejlesztéseket, és ha az éppen aktuális csapattárs ehhez nem tud alkalmazkodni, keserű sors vár rá.