Megdőlt Hosszú Katinka 11 éves Európa-csúcsa

A hollandok kiválósága 2:01.83 perccel csapott célba, ezzel a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka 2014 óta élt 2:01.86-os rekordját adta át a múltnak.
Steenbergen két tizedre volt az amerikai Kate Douglass világcsúcsától (2:01.63), amely tavaly a Duna Arénában rendezett világbajnokságon született.
A szombati dobogósok:
férfiak:
200 m vegyes,
Európa-bajnok: Hugo Gonzalez De Oliveira (Spanyolország) 1:51.39
2. Alberto Razzetti (Olaszország) 1:52.05
3. Saka Berke (Törökország) 1:52.25
...
8. ZOMBORI GÁBOR 1:54.97
800 m gyors,
Európa-bajnok: SÁRKÁNY ZALÁN 7:26.84 perc
2. Lucas Henveaux (Belgium) 7:28.03
3. Daniel Wiffen (Írország) 7:30.14
100 m gyors,
Európa-bajnok: Maxime Grousset (Franciaország) 45.17 másodperc
2. Jere Hribar (Horvátország) 45.64
3. Matthew Richards (Nagy-Britannia) 45.82
…
6. JÁSZÓ ÁDÁM 46.27
nők:
200 m vegyes,
Európa-bajnok: Marrit Steenbergen (Hollandia) 2:01.83 perc
2. Ellen Walsh (Írország) 2:04.78
3. Anastasia Gorbenko (Izrael) 2:05.32
100 m gyors,
Európa-bajnok: Marrit Steenbergen (Hollandia) 50.42 másodperc
2. Beryl Gastaldello (Franciaország) 50.60
3. Sara Curtis (Olaszország) 51.26
...
8. ÁBRAHÁM MINNA 52.54